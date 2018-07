Rīgā no piedūmotas ēkas glābēji evakuējuši piecus cilvēkus, no tiem viens cietis, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Inta Palkavniece.

Izsaukumu uz notikuma vietu VUGD saņēmis pulksten 21.13, jo kādā Rīgas daudzstāvu ēkā bija izveidojies milzīgs sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka no ēkas pagraba nāk dūmi, jo tajā 10 kvadrātmetru platībā bija degušās sadzīves mantas.

Glābēji no piedūmotajās ēkas izglāba piecus cilvēkus, no kuriem viens bija cietis un tika nodots mediķiem. Līdztekus no ēkas tika evakuēti pieci cilvēki.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD bija saņēmis 54 izsaukumus, no tiem 29 uz ugunsgrēkiem, 21 uz glābšanas darbiem, bet četri ir bijuši maldinoši.