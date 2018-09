Pasākums notiks 11.novembra krastmalā no pulksten 10 līdz 20 un būs bez ieejas maksas.

"Lauki ienāk pilsētā" diena sākusies ar lauksaimniecības tehnikas apskati no pulksten 8.30, kas notiks pie Rīgas Motormuzeja. Laikā no pulksten 10.30 līdz 11.30 no Rīgas Motormuzeja cauri Rīgai uz 11. novembra krastmalu brauks vēsturiskā un mūslaiku lauksaimniecības tehnika, demonstrējot tehnikas attīstību pēdējo 100 gadu laikā. Braucienā Latvijas Lauksaimniecības muzejs piedalīsies un skatītājiem darbībā izrādīs savulaik tautā pazīstamus traktortehnikas grandus.

Pasākuma svinīgajā atklāšanā pulksten 12 uzrunas teiks Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Ministru prezidents Māris Kučinskis, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kultūras ministre Dace Melbārde, Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, "Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai" valdes priekšsēdētājs, pasākuma "Lauki ienāk pilsētā" organizētājs Rihards Krastiņš.

Ikvienā no pasākuma "Lauki ienāk pilsētā" pārstāvētajām jomām katrs pats varēs pamēģināt, piedalīties, pieskarties, pasmaržot, izgaršot, sadzirdēt un ieraudzīt to, ko ikdienā dara lauksaimnieki, mežsaimnieki, dārzkopji, biškopji un zivsaimnieki. Būs iespējams piedalīties produktu tapšanā - uzzināt, kā rodas piens, top maize, kas nes medu. Šī ir iespēja pašā Rīgas centrā ieraudzīt īstas graudu kaltes un septiņu metru augstu graudu glabāšanas torni, izpētīt traktoru, iekāpt kombainā un apskatīt mājlopus. Pasākuma apmeklētāji arī būs aicināti iepazīt dzīvi un darbu Latvijas laukos, jauniešu izglītības iespējas, modernākās tehnoloģijas, graudkopību, lopkopību, dārzkopību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, bioloģisko lauksaimniecību un amatniecību. Būs arī degustācijas un mājražotāju tirgus, kultūras programma, dažādi konkursi un izsole.

Pasākumā piedalīsies arī Veselības ministrija (VM), kura aicinās iesaistīties dažādās veselību veicinošās aktivitātēs. VM teltī būs iespējams uzzināt, cik patiesībā rūpnieciski ražoti produkti satur pievienoto cukuru, iepazīties ar Latvijas veselīgiem produktiem un atpazīt Latvijas veselīgo gardumu nosaukumus pirms 100 gadiem un tagad. Bērniem būs iespēja tikties ar "Zobiņu Baltiņu" un iepazīties ar mobilo zobārstniecības autobusu. Pulksten 13 pie VM telts pasākuma dalībnieki aicināti vingrot kopā ar veselības ministri Andu Čakšu (ZZS).

Pasākuma rīkotāji aicina jauniešus no pilsētām un reģioniem izzināt lauksaimniecības izglītības iestāžu piedāvājumu.

Pasākuma laikā 11. novembra krastmalā dažādas aktivitātes divās skatuvēs. "Lauki ienāk pilsētā" kultūras programmu sagatavojusi režisore Mirdza Zīvere - pasākumā uzstāsies Latvijas kapelas un folkloras kopas, kā arī mazākumtautību kolektīvi - "Rīgas kokle", "Dziga", "Tautumeitas","Burdons", "Tarkšķi", "Bumburneicys", "Putni", "Teikas muzikanti", "Ceiruleitis", "Trejdeviņi", "Dimzēni", "Vīteri", "Zeidi", "Rikši", "Upīte", "Dandri", "Rīgas danču klubs", Pasaules kultūras biedrības "Vdohnovenije" vokālais ansamblis "Dušečka", Ģimeņu folkloras kopa "Berendejka", Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ", koris "Loja", Olaines kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis "Ivuški", Jēkabpils poļu biedrības vokālais ansamblis "Zgoda", Slāvu mūzikas biedrības "Sozvučije" bulgāru dziesmu ansamblis "Sedjanka", Rēzeknes nacionālo biedrību kultūras nama kazaku dziesmu ansamblis "Debeszils zieds", Folkloras kopa "Iļjinskaja pjatņica", Baltkrievu vokālais ansamblis "Suzorje", Rīgas krievu un kazaku dziesmu folkloras ģimenes kolektīvu "Ļubo mne!".

Pasākumu organizē Zemkopības ministrija un "Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai", piedaloties zemnieku saimniecībām un lauksaimniecības uzņēmumiem, valsts institūcijām, izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.

Pēdējo reizi pasākums "Lauki ienāk pilsētā" notika 2013. gadā.