Galvaspilsētā piektdienas, 7. septembra, rītā izveidojušies ievērojami sastrēgumi, liecina vietnē "balticmaps.eu" pieejamā informācija.

Sastrēgumi izveidojušies daudzviet Rīgas centrā. Piemēram, vislielākais sastrēgums izveidojies uz Mūkusalas ielas, virzienā no Mūkusalas ielas uz Akmens tiltu, kur ceļā jāpavada 19 minūtes. Posmā no Antenas ielas uz Mūkusalas apli ceļā jāpavada vienpadsmit minūtes. Sastrēgums ir arī uz Krasta ielā, posmā no Turgeņeva ielas līdz Dzelzs tiltam. Apmēram vienpadsmit minūtes jāpavada arī tiem, kas brauc posmā no O.Vācieša ielas līdz Slokas ielai.

Ceļā ilgāks laiks jāpavada arī tiem, kas brauc pa Durbes ielu, kā arī pa Vienības gatvi no Irbenes uz K.Ulmaņa gatvi - apmēram astoņas minūtes. Savukārt virzienā no Vienības gatves uz O.Vācieša ielu braucienā jāpavada apmēram sešas minūtes.

Lielāks sastrēgums izveidojies posmā A.Deglava – Bruņinieku iela, kas prasīs septiņas minūtes, savukārt uz Avotu ielas, posmā no Lienes līdz Bruņinieku ielai sastrēgums prasīs četras minūtes

Sastrēgumi izveidojušies arī, braucot no Raņķa dambja uz Vanšu tiltu, kā arī no Vanšu tilta, braucot uz Balasta dambi - tur būs jāpavada astoņas minūtes. Ievērojams sastrēgums izveidojies arī ārpus Rīgas centra, uz A7 autoceļa no Krogsila līdz Baložu pagriezienam, kur ceļā jāpavada septiņas minūtes.

Sakarā ar pasākuma "Lauki ienāk pilsētā" norisi, no ceturtdienas pulksten 22 līdz piektdienas 16, ir slēgta transportlīdzekļu satiksme 11. novembra krastmalā vairākos posmos – no Akmens tilta līdz Muitas ielai, no Poļu gātes līdz Jaunielai, no 11. novembra krastmalas līdz Pils ielai, kā arī no Herdera laukuma līdz 11. novembra krastmalai.