Rīgā piektdienas vakarā izveidojušies ievērojami sastrēgumi, liecina mājaslapā "www.balticmaps.eu" publicētā informācija.

Vairāku ielas posmu izbraukšanas laiks ir piecas minūtes, bet atsevišķos par desmit. Piemēram, Teikā, Gustava Zemgala gatvē no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei ir jābrauc apmēram 13 minūtes.

Tāpat sastrēgumi izveidojušies atsevišķās vietās galvaspilsētas centrā, tajā skaitā Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Vanšu tiltam, to ieskaitot. Gandrīz desmit minūtes jāgaida sastrēgumā Kalpaka bulvārī posmā no Elizabetes ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.

Sastrēgumi pilsētā ir arī Pārdaugavā ap Lucavsalu, kā arī vairākos virzienos ceļā uz Dienvidu tiltu.