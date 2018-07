Uz notikuma vietu nosūtīta tuvākā Rīgas pašvaldības policijas ekipāža, portālu "Delfi" informēja RPP.

Kārtības sargi, ierodoties notikuma vietā, sastapa izsaucēju. Sieviete pastāstīja, ka ap pulksten 9.00 devusies pastaigāties ar savu suni un izdzirdējusi no kādas netālu esošas automašīnas suņa smilkstēšanu. Izsaucēja uzrunājusi vairākus garāmgājējus, jautājot, vai zinot kam pieder automašīna, tomēr transportlīdzekļa īpašnieci ziņotājai nebija izdevies sameklēt. Līdz ar to pieņemts lēmums ziņot Rīgas pašvaldības policijai.

Norādītā automašīna bija novietota tiešos saules staros, norāda likumsargi. Sakarsušajā transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā bija novietota mājdzīvnieka pārnēsājamā soma, no kuras pavīdēja maza auguma suns. Mājdzīvniekam nebija atstāts ne ūdens, ne barība. Suns policijas ierašanās brīdī nepārtraukti smilkstēja. Aplūkojot automašīnu, ievērots, ka aizmugurējais pasažieru puses logs ir atstāts vaļā vien centimetru.

Izsaukti Valsts policijas darbinieki, ar kuriem nekavējoties apsekoti tuvākie daudzdzīvokļu nami. Izjautājot kaimiņus, uzmeklēta sieviete, pie kuras transportlīdzekļa īpašniece bija atbraukusi ciemos. Suņa saimniece apgalvoja, ka suni atstājusi tikai pusstundu, lai gan no izsaucējas ziņošanas brīža jau bija pagājusi pusotra stunda.

Sieviete aizskrēja līdz automašīnai un no tās izņēma suni. Mājdzīvnieks bija sasvīdis, tomēr tūlītēja veterinārārsta palīdzība nebija nepieciešama. Brīdī, kad policisti sievietei izskaidroja, ka šāda viņas rīcība sunim rada fiziskas ciešanas un dzīvnieks no pārkaršanas var iet bojā, kundze vairāk interesējās nevis par mājdzīvnieka veselības stāvokli, bet gan par to kāds sods viņu sagaida, uzsver RPP.

Vienlaikus datu pārbaudes laikā atklājās, ka suns nav reģistrēts. Līdz ar to pārkāpējai sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli. Viens par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, savukārt otrs par mājdzīvnieka nereģistrēšanu.

Normatīvie akti paredz, ka par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku fiziskām personām uzliek naudas sodu no 7 līdz 350 eiro, konfiscējot mājdzīvniekus vai bez konfiskācijas. Savukārt par mājdzīvnieka nereģistrēšanu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā fiziskām personām uzliek naudas sodu no 7 līdz 210 eiro.

Rīgas pašvaldības policija atgādina, ka automašīnās nekādā gadījumā nedrīkst atstāt nepieskatītus bērnus vai mājdzīvniekus. Vienlaikus kārtības sargi šādās situācijās ir tiesīgi arī izsist auto stiklu.