Otrdien, 17. jūlijā, pulksten 12.00 pie Rīgas pašvaldības policijas glābējiem Vecāķu glābšanas stacijā vērsās kāda sieviete, kurai bija pazudis dēls. Nekavējoties tika uzsākta puisēna meklēšana, norāda RPP. Aptuveni 200 metrus no glābšanas stacijas divus gadus vecais zēns tika atrasts. Ar sievieti veiktas preventīva rakstura pārrunas par bērna rūpīgāku pieskatīšanu. Puisēns sveiks un vesels nodots mātei.

Pēc vairākām stundām pie Rīgas pašvaldības policijas glābējiem Vakarbuļļu glābšanas stacijā vērsās kāds Čehijas pilsonis, kuram plecs bija izgājis no vietas, informē likumsargi. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Mediķi, apskatot tūristu, nolēma viņu hospitalizēt.

Stundu vēlāk Vakarbuļļu peldvietas glābēji pamanīja kādu vīrieti, kurš no ūdens nesa ārā kādu vecāka gadu gājuma kungu. Glābēji nekavējoties devās pie cietušā. Kopīgiem spēkiem sirmgalvis iznests no ūdens. Sniegta pirmā palīdzība. Vienlaikus izsaukti arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, kuri 77 gadus veco kungu hospitalizēja.

Pulksten 18.50 pie Vecāķu glābšanas stacijas glābējiem vērsās kāda sieviete, kura peldvietā bija ievērojusi staigājam bez pieskatīšanas trīs gadus vecu bērnu. Aptuveni 15 minūšu laikā atrasta bērna māte. Arī šajā gadījumā veiktas preventīva rakstura pārrunas.

Savukārt Lucavsalas glābšanas stacijas darbinieki dienas pievakarē, vērojot peldvietu ar binokli, pamanīja kādu mazu zēnu, kurš aptuveni 100 metrus no krasta pagāja vairākas reizes zem ūdens. Glābējs nekavējoties devās pie bērna. Notiekošo bija ievērojis kāds netālu bērnam esošs vīrietis, kurš puiku satvēra un izvilka no ūdens. Puisēns nodots glābējiem, informē RPP. Krastā glābējus sagaidīja zēna vecāki. Ņemot vērā, ka zēns atklepoja ūdeni, izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekus. Gaidot mediķus, noskaidrots, ka ģimene ir no Vjetnamas. Pēc neilga laika notikuma vietā ieradās mediķi, kuri, apskatot zēnu, nolēma viņu hospitalizēt plašākiem izmeklējumiem.