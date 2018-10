Šāda iespēja rīdziniekiem tiks nodrošināta septīto gadu pēc kārtas. Pašvaldība gan atgādina, ka lapu iekraušana atkritumu izvedēja transportā iedzīvotājiem jāveic saviem spēkiem un tikai noteiktajās vietās un noteiktajos laikos. Lapas nedrīkst iepriekš atvest un atstāt, kā arī lapām nedrīkst būt citu sadzīves atkritumu piemaisījumu.

Lapu izvešana Pārdaugavā notiks Jāņa Endzelīna un Rostokas ielas stūrī pretim Zolitūdes tirgus teritorijai vairākās svētdienās - 28.oktobrī, 4.novembrī un 11.novembrī laikā no pulksten deviņiem līdz pulksten 13.

Sestdienās - 27. oktobrī, 3. novembrī un 10. novembrī - Pārdaugavas iedzīvotājiem šāda iespēja būs Kukšu ielā pretī Pleskodāles kapiem laikā no pulksten 14 līdz pulksten 16. No šodienas sestdienās un svētdienās līdz 11. novembrim to varēs izdarīt Kantora, Amulas un Slampes ielu krustojumā laikā no pulksten 9 līdz 13.

Tumes ielā pretī Ziepniekkalna kapiem savācēji no pulksten 14 līdz 16 būs 27. oktobrī un 10. novembrī, bet Bišu un Lapu ielu stūrī - 28. oktobrī, 4. novembrī un 10. novembrī.

Jūrmalas gatves, Progresa un Kooperatīva ielas krustojumā lapas varēs nodot svētdienās - 28. oktobrī, 4. novembrī un 11. novembrī - laikā no pulksten 14 līdz 16, kā arī Kapteiņu ielā pirms tilta asfaltētā laukumā svētdien, 4. novembrī, laikā no pulksten deviņiem līdz 13.

Ziemeļu rajonā, Siguldas prospektā 12 (autostāvvietā), lapu izvešana notiks 27. oktobrī, 3. novembrī un 10. novembrī laikā no pulksten deviņiem līdz 10.

Gdaņskas ielā 6 (krustojumā ar Stokholmas ielu pie lielās priedes) savācēji šajos datumos būs no pulksten 10 līdz 11, bet Čiekurkalna 5. šķērslīnijā 13 no pulksten 11 līdz 12.

Albatrosu ielā pie Veiksmes ielas savācēji būs no pulksten 13 līdz 14, bet pretī Garciema ielai 10 (autosstāvvietās) - no pulksten 14 līdz 15.

Savukārt 28. oktobrī, 4. novembrī un 11. novembrī lapu izvešana Ziemeļu rajonā notiks laika posmā no pulksten deviņiem līdz 10 Dzērbenes ielā 14 (autostāvvietās), laikā no pulksten 10 līdz 11 - Tālivalža ielas un Stūrīša ielas krustojumā, laikā no pulksten 11 līdz 12 - Madonas ielas un Braslas ielas krustojumā, laikā no pulksten 13 līdz 14 - pretī Biatlona ielai 2 un laikā no pulksten 14 līdz 15 - Mākoņu un Berģu ielas krustojumā.

Latgales priekšpilsētā lapu izvešana notiks Dārziņu apkaimē - sestdienās - 27. oktobrī, 3. novembrī un 10. novembrī.

Sākot no pulksten 10 lapu savācēji dosies maršrutā - Taisnās ielas un Dārziņu ielas stūris, Dārziņu ielas un Cidoniju ielas stūris, Jāņogu ielas un 1. līnijas stūris, Jāņogu ielas un 7. līnijas stūris, Cidoniju ielas un Jāņogu ielas stūris, Jāņogu ielas un Taisnās ielas stūris.

Sākot no pulksten 11.15 lapas varēs nodot vairākās vietās - Jāņogu ielas un 25.līnijas stūrī, Jāņogu ielas un Dārziņu ielas stūrī, Dārziņu ielas un 46.līnijas stūrī, Dārziņu ielā, autobusu galapunktā, Dārziņu ielas un Sakņu ielas stūrī, kā arī Sakņu ielas un 25.līnijas stūrī. Pulksten 12.15 savācēji atradīsies jau Sakņu ielas un Taisnās ielas stūrī un tālāk dosies uz Taisnās ielās un Ābeļu ielas stūri, Sakņu ielas un Cidoniju ielas stūri un Sila ielas un Malēju ielas stūri.

Ķengaraga apkaimē lapas varēs nodot svētdienās - 28. oktobrī, 4. novembrī un 11. novembrī. Pulksten 9.45 lapu savācēji būs Lokomotīves 44 un Bultu ielu krustojumā, pulksten 10.15 - pretī Dubnas ielai 5, bet pulksten 10.30 - pretī Plostu ielai 10 un 8 (pie garāžām).

Lapu savākšana notiks arī Pļavnieku un Dārzciema apkaimē - svētdienās - 28. oktobrī, 4. novembrī un 11. novembrī. Šajās dienās pulksten 11.30 lapas varēs nodot Cielavu ielā, pie Kārsavas ielas 36, pulksten 12 - Rēzeknes ielas un Zvārtavas ielas stūrī, pulksten 12.30 - Pildas ielas un Zvārtavas ielas stūrī, bet pulksten 13 - Pildas ielas un Kraukļu ielas stūrī. Sesku ielas un Jenotu ielas stūrī lapas varēs nodot ap pulksten 13.30, bet pulksten 14 - pretī Gaismas ielai 31.

Savāktās lapas par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem tiks nogādātas uz biomasas pārstrādes vietu "Getliņu" izgāztuvē.