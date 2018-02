Rīgas autostāvvietās atkal bloķēs automašīnu riteņus, paredz šodien Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejā atbalstītie grozījumi Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumos.

Grozījumi arī paredz, ka par autostāvvietu izmantošanu turpmāk varēs norēķināties tikai elektroniski.

Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Emīls Jakrins skaidroja, ka bloķēšanas ierīču izmantošanu plānots atsākt, galvenokārt, ārzemju viesu dēļ, kuri nereti izvairās no sodu maksāšanas.

Deputāts Juris Pūce (LA) gan atsaucās uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) slēdzienu par to, ka pēcapmaksas piemērošana ir prettiesiska rīcība un pauda pārliecību, ka ministrija šos noteikumus neapstiprinās. "VARAM ir uzticējis šos noteikumus grozīt, mēs tagad to darām, taču būtība mainīta netiek. Ministrija šos noteikumus neapstiprinās un mums atkal būs jāsāk viss no gala," sacīja Pūce. Tāpat viņš norādīja, ka arī Patērētāju tiesību aizsardzības birojs (PTAC) agrāk ir iesaistījies strīdīgu situāciju risināšanā par šādu sodu piemērošanu.

Jakrins, savukārt, nenoliedza, ka PTAC patiešām agrāk ir norādījis uz šāda soda veida neatbilstību, bet tieši tāpēc tagad tikšot ieviesta prakse, ka bloķēšanu izmantos tikai trešajā reizē pēc pārkāpuma izdarīšanas. "Konstatējot šo pārkāpumu otrreiz, vadītājam četrās valodās tiks atstāts brīdinājums par to, ka viņa transportlīdzeklis nākamreiz var tikt bloķēts," sacīja Jakrins, norādot, ka soda apmaksu pārkāpējs varēs veikt tikai elektroniski - vai nu dodoties uz tuvāko banku vai darot to ar viedaplikāciju starpniecību.

Bloķēšanas iekārta tiks noņemta tikai pēc apmaksas veikšanas.

Vēl atbalstītie grozījumi paredz, ka autostāvvietu kontroles iekārtas izdoto čeku turpmāk nevajadzēs novietot transportlīdzeklī, jo stāvvietas uzraugs apmaksas faktu varēs redzēt viedierīcē. Norēķināties par pakalpojumu varēs tikai bezskaidras naudas veidā, ar SMS pakalpojumu, elektronisko naudu, iegādājoties mēneša abonementu, iedzīvotāja karti vai lietotāja karti.

Tāpat maksāt turpmāk vajadzēs arī par piekabes un puspiekabes novietošanu.

Departaments norāda, ka iemesls šādu izmaiņu ieviešanai ir tas, ka elektroniskās kontroles iekārtas tiek regulāri bojātas, no tām mēģinot izzagt monētas, tajās tiek ievietoti plastmasas maisiņi, kā arī tajās tiek ievietotas citu valstu monētas. Tā rezultātā rodas zaudējumi gan par iekārtu remontu, gan nesaņemto ienākumu veidā, kā arī rodas domstarpības ar transportlīdzekļu lietotājiem par iespēju norēķināties par pakalpojumiem ar priekšapmaksu un attiecīgi pēcapmaksas paziņojumu piemērošanu.

Tāpat maksas autostāvvietās tiekot novietotas piekabes vai transportlīdzekļu sastāvi ar piekabēm, aizņemot maksas autostāvvietu.

Galējo lēmumu par grozījumiem pieņems Rīgas dome.