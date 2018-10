Investīciju padomi RD izveidoja 2011. gada 13. janvārī.

Šlesera vadītās padomes mērķis bija pieņemt atbildīgus lēmumus par nozīmīgu investīciju projektu sekmīgu realizāciju, jo "līdzšinējā Rīgas domes atbildīgo struktūru darbība vietējo un ārvalstu investīciju piesaistē pilsētai svarīgu infrastruktūras un sociālo projektu realizācijā ir bijusi absolūti nepietiekama, kā rezultātā Rīgas pilsētai ir zuduši vairāki tūkstoši darba vietu un pilsētas budžets ir zaudējis būtiskus ieņēmumus".

Pēdējā Investīciju padomes sanāksme notika 2012. gada 24. aprīlī, iepriekš pastāstīja RD Juridiskās pārvaldes vadītājs Jānis Liepiņš.

Lēmumprojektam opozīcijā strādājošais deputāts Vilnis Ķirsis (V) iesniedza priekšlikumu, ka padome nevis jālikvidē, bet tās darbība jāaptur līdz 2021. gada 1. jūlijam, kad būs ievēlēts jauns RD sasaukums.

No tribīnes Ķirsis paskaidroja savu priekšlikumu. "Šobrīd lielāko daļu ekonomikas rada pilsētās. Mums ir liela atbildība ne tikai pret rīdziniekiem, bet visiem Latvijas iedzīvotājiem. Investīcijas ir viena no svarīgākajām lietām. Rīgai ir jāmērojas spēkiem ar citām reģionu pilsētām, lūkojot apdzīt Stokholmu un Helsinkus. Pēdējie dati par investīcijām ir ļoti neglaimojoši Rīgai. Kamēr ar investīcijām Rīgā strādā četri cilvēki, mēra "PR" birojā strādā 13 cilvēki. Tas ir nepiedodami šādā brīdī. Esmu piedāvājis kompromisa variantu. Tā kā investīcijas ir jāpiesaista, bet jūs to darīt negribat, aicinu apturēt šīs padomes darbību līdz 2021. gadam, kad opozīcijas stūrī sēdēsiet jūs. Es jums par lielu nožēlu vadīšu šo padomi. Tā vairs nenesīs Šlesera vārdu. Bet, ja likvidēsiet šo padomi, tas nekas, jo uztaisīsim jaunu," teica Ķirsis.

Savukārt Viesturs Zeps (LA) rosināja RD priekšsēdētājam ne retāk kā reizi gadā ziņot par paveikto investīciju piesaistē un uzņēmējdarbības veicināšanā galvaspilsētā.

Viņš atgādināja, ka padomē savulaik skatīti dažādi interesanti jautājumi, piemēram, par velosipēdu nomu un trošu tramvaju. "Taču jautājums paliek – kur tagad ir investīcijas? Tās aiziet pat uz Krāslavu. Tāpēc aicinu reizi gadā ziņot par progresu," klāstīja Zeps.

Abus priekšlikumus RD deputātu vairākums noraidīja.