Rīgas domes deputāti izšķirs Spilves lidlauka likteni

Rīgas domes (RD) Pilsētas īpašuma komitejā pirmdien, 12. novembrī, deputāti spriedīs par zem Spilves skrejceļa esošā zemesgabala atpirkšanu no privātīpašnieka par summu, ko pašvaldība iepriekš iecerēja tērēt skrejceļa nojaukšanai.

Izskatīšanai komitejā sagatavotajā lēmumprojektā paredzēts, ka 80 252 kvadrātmetrus plašo zemesgabalu RD no SIA "Spilve International Business Park" pirks par 180 085 eiro.

Šī īpašuma kadastrālā vērtība 2018. gada 1. janvārī bija 672 303 eiro. Bet SIA "Biznesa konsultantu grupa" pērnā gada jūlija vērtējumā īpašuma tirgus vērtība aplēsta 521 500 eiro apmērā.

Lēmumprojektā pamatots, ka pašvaldība zemi atpērk, jo uz tās 19 081 kvadrātmetra platībā atrodas Spilves lidlauka skrejceļš, kas nepieciešams pašvaldības funkciju izpildei, proti, lidlauka uzturēšanai un apsaimniekošanai. Turklāt daļa zemesgabala atrodas sarkanajās līnijās, kur Satiksmes departaments nākotnē varētu būvēt ielu.

Darījumu RD plāno pabeigt šī gada laikā. Ja komitejas deputāti lēmumprojektu atbalstīs, galavārds vēl būs jāsaka RD kārtējā sēdē.

Portāls "Delfi" jau vēstīja par RD ieceri nojaukt daļu Spilves lidlauka skrejceļa, lai nākotnē izvairītos no "piespiedu nomas" maksāšanas "Spilve International Business Park". Uzņēmuma valdes loceklis Ronalds Vuškāns intervijā atklāja, ka varētu RD pārdot īpašumu par summu, ko tā iecerējusi tērēt demontāžas darbiem. 2. novembrī abas puses tikās un vienojās par darījumu.

Vuškāns piedāvājumu iegādāties zemesgabalu oficiāli RD iesniedza 6. novembrī. Iesniegumā rakstīts, ka "Spilve International Business Park" no RD tik un tā prasīs zemes nomas maksas parāda piedziņu par periodu no 2004. gada 12. augusta līdz brīdim, kad zemes atsavināšanas darījums būs noslēgts.

Ziņots, ka "Spilve International Business Park" tiesā no RD cenšas piedzīt 141 824 eiro zemes nomas maksas parādu par laika posmu no 2004. līdz 2011. gadam. Uzņēmums uzstāj, ka par skrejceļu jānorēķinās pēc "piespiedu nomas" principa, kas strīda gadījumā ir 6% gadā no zemes kadastrālās vērtības.

Process šajā tiesas procesā ir apstājies līdz brīdim, kad spēkā stāsies spriedums citā "Spilve International Business Park" strīdā ar RD.

Šajā lietā uzņēmums apstrīd RD lēmumu mainīt zemesgabala lietošanas mērķi, kas astoņkārtīgi samazina īpašuma kadastrālo vērtību un tādējādi arī potenciālo "piespiedu nomas" maksu.

Pēdējais spriedums šajā lietā ir par labu uzņēmumam, bet RD to ir pārsūdzējusi Augstākajā tiesā, kur par kasācijas tiesvedības ierosināšanu vai atteikšanos to darīt līdz šim nav izlemts.