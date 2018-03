Viņa norādīja, ka visiem Rīgas tiltiem un satiksmes pārvadiem regulāri tiek veiktas inspekcijas, taču galvenās inspekcijas jeb detalizēta konstrukciju apsekošana tiek veiktas vismaz reizi piecos gados. To mērķis ir izvērtēt tilta un satiksmes pārvada tehnisko stāvokli, tā nestspēju un ekspluatācijas drošību, ekspluatācijas laikā radušos defektus un to cēloņus, kā arī paredzēto nolietošanos un to atlikušo kalpošanas laiku.

Tāpat ekspertīžu laikā tiek noteiktas pieļaujamās ekspluatācijas slodzes un konstatēti pasākumi, kas jāveic, lai saglabātu nestspēju un nodrošinātu tilta vai satiksmes pārvada ilgizturību un satiksmes drošību.

Jorģa Zemitāna tilta pēdējā galvenā inspekcija veikta 2016. gadā, taču cenu aptaujas rezultātā departaments jau tagad ir noslēdzis līgumu par tilta kāpņu speciālās inspekcijas veikšanu. Tās laikā tiks noteikts kāpņu tehniskais stāvoklis, nestspēja un ekspluatācijas drošība, kā arī ekspluatācijas laikā radušies defekti un to cēloņi.

Inspekcijas atskaite varētu tikt saņemta aprīļa sākumā, kad arī būs skaidrs slēdziens par kāpņu konstrukciju faktisko stāvokli, uz kuru balstoties departaments pieņems lēmumu par turpmāko tilta ekspluatāciju.

Ahuna-Ozola pauda pārliecību, ka atsevišķi Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) apgalvojumi par Vanšu vai Zemitāna tilta drošību ir pārāk skaļi un pārspīlēti, jo īpaši, ja tie tiek balstīti tikai uz vizuāliem apsekojumiem. "Šie tilti ir svarīgi satiksmes infrastruktūras objekti, kuri regulāri tiek apsekoti balstoties uz valstī noteiktiem standartiem. Mēs esam sašutuši, ka apgalvojumiem par to, ka uz tilta vai tā konstrukcijām nedrīkst atrasties, tiek izteikti, balstoties tikai uz vizuāliem apsekojumiem," pauda Ahuna-Ozola.

Tāpat viņa sacīja, ka nākamgad tiek plānoti Zemitāna tilta pārbūves darbi, bet patlaban tiek gatavota iepirkuma dokumentācija Vanšu tilta pārbūves būvprojekta izstrādāšanai.

Jau vēstīts, ka BVKB paziņojis, ka gan Vanšu, gan Zemitāna tiltam ir jāveic padziļināta tehniskā izpēte, lai novērtētu tiltu nestspēju.

BVKB vadītāja Svetlana Mjakuškina sacīja, ka vispirms ir jāveic izpēte un tikai pēc tam, kad pilnībā konstatēts visu bojājumu apmērs, var izstrādāt remontdarbu projektu un sākt tiltu remontu.

Mjakuškina norādīja, ka tiltu bojājumu iemesls ir tas, ka ilgstoši nav veikti nepieciešamie uzturēšanas darbi, nevis krasās temperatūras svārstības, kā to skaidroja Rīgas pilsētas būvvalde. Daugavas labā krasta Vanšu tilta kritiskā tehniskā stāvokļa galvenie cēloņi ir nolaidīga Tilta ekspluatācijas uzraudzība un, iespējams, iepriekš atklāto neatbilstību kritiska nenovērtēšana un to savlaicīga nenovēršana, skaidroja Mjakuškina.

"Ir veikta Zemitāna tilta kontrole, tilta nesošajās konstrukcijās konstatēti dažādi bojājumi, bojātas hermetizācijas šuves, kā rezultātā stiegrojums pakļauts korozijai. Tāpat uz konstrukcijām konstatēts izsālojums, kas veidojies vairāku gadu garumā. Arī uz Zemitāna tilta kāpnēm ir konstatēti mitruma radīti bojājumi," skaidroja Mjakuškina.

Apsekojot Zemitāna tiltu, BVKB secināja, ka pirmsavārijas stāvoklī atrodas vairākas tilta nesošās šķērssijas un visas četras kāpnes. Atsevišķās vietās vērojamas siju balstu deformācijas un to sabrukuma pazīmes. Apkārtējā vides, mitruma, mainīgas āra gaisa temperatūras, ziemas uzturēšanas darbu iespaidā betonā iespējamas dažādas ķīmiskas reakcijas. Tā kā konstrukcijas ilgstoši tika pakļautas mitruma iedarbēm, tad bojājumi var izpausties ne tikai konstrukcijas virsmā, bet arī dziļāk konstrukcijā.

BVKB aicina norobežot bīstamās zonas, kāpnēm uzstādīt papildus aizsargājošās konstrukcijas, veikt detalizētu izpēti.