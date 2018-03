No ceturtdienas, 29. marta līdz 3. aprīlim ar diviem moderniem karakuģiem Rīgā viesosies Baltijas jūrā izvietotā NATO 1. pastāvīgā jūras spēku grupa (SNMG1), portālu "Delfi" informēja NATO pārstāve Anda Bergmane.

Kuģi būs atvērti apskatei apmeklētājiem pirmdien, 2. aprīlī no pulksten 13.00 līdz 15.00.

SNMG1 ir viena no divām NATO izvēršamām fregašu grupām, kas ir gatava jebkurā laikā īstenot tai dotos uzdevumus, sākot no mācībām līdz dalībai misijās, norāda NATO. Lai uzturētu šīs spējas, SNMG1 šobrīd sastāv no trīs karakuģiem - Kanādas fregates ar pretzemūdeņu spējām HMSC "St John's", Dānijas pretgaisa aizsardzības fregates HDMS "Niels Juel" un Vācijas Jūras spēku korvetes FGS "Erfurt".

Kā norāda Dānijas Karalisko jūras spēku komodors un SNMG1 komandieris Sorens Tingards Larsens, kopš grupas vadības pārņemšanas janvāra sākumā Bergenā, Norvēģijā, SNMG1 nepārtraukti turpina apmācības grupas ietvaros, lai saglabātu augstu gatavību.

Rīgā viesosies HDMS "Niels Juel" un FGS "Erfurt", savukārt HMCS "St John's" apmeklēs Kopenhāgenu.