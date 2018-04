Rīgas mērs Nils Ušakovs (S) pērn par darbu Rīgas domē un Rīgas brīvostas pārvaldē nopelnījis 75 358 eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā amatpersonas deklarācija par 2017. gadu.

Par darbu domē Ušakovs saņēmis 29 940 eiro, bet brīvostas pārvaldē – 45 418 eiro. 2016. gadā šajos amatos viņš saņēma attiecīgi 28 670 eiro un 47 215 eiro.

Ušakova parādsaistības pērn bijušas 40 859 eiro. 2016. gadā viņa parādsaistības bija 37 323 eiro.

Mēra īpašumā ir 2010. gada "Toyota Land Cruiser" automašīna.

Vēstīts, ka Rīgas domes vicemērs Andris Ameriks (GKR) pērn no ātro kredītu uzņēmumiem AS "4finance" un AS "Mogo" procentos guvis ap 235 000 eiro ieņēmumus. Kopējie Amerika ienākumi pērn veidoja ap 645 000 eiro, kas bija par aptuveni 100 000 eiro vairāk nekā 2016. gadā.