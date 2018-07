Informācija liecina, ka Pāvilsons amatā bijis kopš pērnā gada oktobra līdz pat šodienai - 12. jūlijam.

Savukārt Bulgarina amatā tika iecelta šī gada 24. maijā, bet jau nedēļu pēc tam - 31. maijā, amatu atstājusi.

Līdz ar to, RNP valde patlaban atkal darbojas nepilnā sastāvā. To pārstāv valdes priekšsēdētājs Aivars Gontarevs, un divi valdes locekļi - Valdis Pogulis un Ivo Lecis. Gontarevs amatā ir no pērnā gada oktobra, Pogulis - no šī gada maija, bet Lecis - no 2017. gada decembra.