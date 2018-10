Pašvaldības aģentūra vēstulē skaidro, ka likstas piemeklējušas tās biroju Gaujas ielā 19A. Proti, šī gada pavasarī telpās mainīts divu kabinetu grīdu segums, taču celtniecības darbu veicēji pamanījuši plaisas starpsienās.

"Rīgas pieminekļu aģentūra" konsultējusies ar sertificētu būvinženieri, kurš konstatējis, ka ēkai savulaik nojaukta daļa nesošās konstrukcijas, lai palielinātu apdzīvojamo platību. Līdz ar to pieaugusi jumta slodze uz starpsienu un sākusies tās deformācija.

Lai novērstu turpmāku sienu plaisāšanu vai pat sabrukšanu, nepieciešama vienas starpsienas izjaukšana un pārbūvēšana.

"Rīgas pieminekļu aģentūra" šim darbam no RD lūdz 14 509 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Par šo jautājumu RD Pilsētas attīstības komiteja spriedīs pirmdien, 15. oktobrī.

Šai sēdei "Rīgas pieminekļu aģentūra" sagatavojusi arī citus 2018. gada budžeta grozījumus. Piemēram, no RD rezerves fonda piemiņas zīmes izgatavošanai un montāžai Lielajos kapos apbedītajiem Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem piešķirti 3232 eiro, bet septiņu skolēnu darba apmaksai vasaras brīvlaikā no RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta saņemts 2583 eiro līdzfinansējums, bet vēl 1806 eiro šim uzdevumam saņemti no valsts.

Atlīdzību budžetu "Rīgas pieminekļu aģentūra" palielinās par 4389 eiro. Savukārt daļu no 7628 eiro ekonomijas aģentūra novirzīs piemaksām par darba kvalitāti, virsstundām un darbu svētku dienās.