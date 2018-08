Rīgas vēlēšanu apgabalu biļeteni uz ārvalstīm tiks izsūtīti pirmdien, 27. jūlijā, bet pārējo vēlēšanu apgabalu biļetenu drukāšana sāksies vien tad, kad tiesa būs izskatījusi no kandidātu sarakstiem svītroto personu sūdzības, atklāja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) pārstāve Kristīne Bērziņa.

Ceturtdien CVK nolēma svītrot no partijas "No sirds Latvijai" Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Jevgēniju Sadovski. CVK iepriekš divreiz atlika lemšanu šajā jautājumā, jo Sadovskis skaidroja, ka viņa sodāmība ir dzēsta, bet informācija par to pieejama Lielbritānijā, kur tā jāizņem rakstiskā formā.

Ceturtdien Sadovskis CVK sēdē apliecināja, ka šī izziņa vēl nav saņemta. CVK lēma viņu svītrot no deputātu kandidātu saraksta, norādot, ka kandidāts bija pieteikts Rīgas vēlēšanu apgabalā, tāpēc atlikt lēmuma pieņemšanu ilgāk nebija iespējams - CVK nekavējoties ir jāuzsāk Rīgas vēlēšanu apgabala zīmju drukāšana.

Sadovskis nekomentēja, vai CVK lēmumu plāno pārsūdzēt tiesā. No vēlēšanu sarakstiem izsvītrotie kandidāti CVK lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, bet tiesai lieta jāizskata un lēmums jāpieņem septiņu dienu laikā. Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Bērziņa skaidroja, ka Rīgas vēlēšanu apgabala biļetenu drukāšana pašlaik ir ārkārtīgi svarīga, jo CVK Latvijas pilsoņiem ārvalstīs jānodrošina iespēja balsot vēlēšanās pa pastu.

Viņa arī norādīja, ka pašlaik CVK pārstāvji neizvirza spekulācijas par iespēju, ka tiesa varētu lemt par kāda kandidāta nepamatotu izslēgšanu no saraksta. Ja šāda situācija tomēr būs, CVK sasauks sēdi un lems par turpmāko rīcību.

Viņa arī apliecināja, ka pārējo vēlēšanu apgabalu biļeteni tiks drukāti tikai pēc tiesas lēmuma saņemšanas.

Kā liecina CVK mājaslapā publicētā informācija, 13.Saeimas vēlēšanu aplokšņu izgatavošanu un piegādi par 27 975 eiro veiks uzņēmums SIA "Hermess". Vēlēšanu plakātus un informatīvās lapas par 1803 eiro un grāmatas par 6638 eiro veido SIA "Veiters Korporācija".

Pārējie drukas pakalpojumi konkursa rezultātā uzticēti SIA "Alex Printing Office". Vēlēšanu zīmes tiek drukātas par 4072 eiro, brošūras par 2206 eiro, bet caurlaides, veidlapas, apliecības un uzlīmes - par 987 eiro.

Visas šīs summas līgumos aprēķinātas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Kā ziņots, kopumā dažādu iemeslu dēļ no vēlēšanu kandidātu sarakstiem svītroti deviņi cilvēki. Līdz 23. augustam trīs no tiem tiesā apstrīdējuši CVK lēmumu - Latvijas Krievu savienības (LKS) pārstāve Tatjana Ždanoka, "Rīcības partijas" pārstāvis Aivars Zablockis un partijas "Par alternatīvu" pārstāvis Valdis Taupmanis.

Tāpat CVK no vēlēšanu sarakstiem izslēgusi "Rīcības partijas" kandidātu Nikolaju Žeļezņakovu, kā arī svītrots vēl viens politiskā spēka "Par alternatīvu" pārstāvis - Zigfrīds Laicāns.

CVK no sarakstiem lēma izsvītrot arī Latvijas Reģionu apvienības kandidātu Edgaru Krūmiņu, partijas "Progresīvie" pārstāvi Katrīnu Brandalu, Latvijas Centriskās partijas kandidātu Aivaru Silinieku un partijas "No sirds Latvijai" kandidātu saraksta tika svītrots Jevgēnijs Sadovskis.