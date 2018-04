Politiķis skaidroja, ka Krievijas plānoto mācību virs Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā apspriešana publiskajā telpā ir ļoti intensīva un šim jautājumam tiek pievērsta liela uzmanība, taču jāpatur prātā, ka konkrētajām mācībām ir zināma propagandas nozīme, tādēļ pret tām jāizturas ar vēsu prātu, uzsvēra ministrs.

Rinkēvičs atgādināja, ka Ārlietu ministrija ir uzdevusi vēstniekiem NATO un EDSO ar attiecīgajām mācībām saistītos jautājumus izrunāt nākamajās vēstnieku padomes sēdēs. "Mēs vērsīsim uzmanību, ka šī rīcība ir apzināti provokatīva un ka tie ierobežojumi, kas tiek ieviesti saistībā ar mācībām, ir problemātiski," teica Rinkēvičs.

Ārlietu ministrs vērsa uzmanību, ka starptautiskās tiesības paredz iespēju rīkot šādas militārās mācības, savukārt Latvijas Civilās aviācijas aģentūras (CAA) uzdevums ir nodrošināt lidaparātu drošību un attiecīgajām jūras drošības struktūrām ir nepieciešams nodrošināt, lai konkrētajā teritorijā nebūtu kuģi.

"Tas nav jautājums, ko kāds var atļaut vai aizliegt. Starptautiskās tiesības paredz, ka valstis var rīkot militārās mācības. Tas, ka tām ir acīmredzami provokatīvi iebiedējoša daba, ir jau ļoti daudz pateikts ar Ministru prezidenta Māra Kučinska (ZZS), Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un Aizsardzības ministrijas (AM) pārstāvju starpniecību," sacīja politiķis.

Komentējot Kučinska trešdien telekanālā LNT pausto, ka mācības varētu kalpot kā pamats, lai vismaz NATO valstis diskutētu par militāro mācību ierobežojumiem pie citu valstu robežām, Rinkēvičs minēja, ka šādu mācību ierobežošana vai kāda jauna uzvedības kodeksa izstrāde vairāk ir EDSO kompetence un mazāk risināms jautājums NATO ietvaros. "NATO ietvaros jārisina jautājumu loks, kas skar drošības un aizsardzības stiprināšanu, bet EDSO ietvaros jau labu laiku darbojas mehānismi, kas paredz savstarpēju informēšanu un risku mazināšanu," piebilda Rinkēvičs.

Jau ziņots, ka Krievijas Jūras spēki no 4. līdz 6. aprīlim virs Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā plānot veikt raķešu šaušanas pārbaudi, iepriekš informēja AM.

Pēc Krievijas paziņojuma AM kaimiņvalstij lūdza pēc iespējas ātrāk sniegt plašāku informāciju, tai skaitā par to, kāda veida bruņojumu paredzēts izmantot, kā arī par to, kā tiks nodrošināta drošība raķešu šaušanas laikā.

Krievija atbildē norādījusi, ka šaušanas pārbaude ir iepriekš plānotas mācības. Tāpat Krievija norādījusi, ka noteikti ievēros un pievērsīs uzmanību drošības pasākumiem. AM lūdza sniegt plašāku informāciju, taču uz pārējiem jautājumiem atbildes nav saņemtas, līdz ar to, piemēram, nav zināms, kāda veida bruņojums mācībās tiks izmantots.

AM paziņojusi, ka Latvijas Nacionālie bruņotie spēki (NBS) turpina strādāt ikdienas režīmā, taču sekos līdzi Krievijas militārajām aktivitātēm virs Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā.