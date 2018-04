Šajos trīs datumos sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika. 4. maijā saistībā ar Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienas svētku pasākumiem un iespējamo pasažieru plūsmas palielināšanos vairākos sabiedriskā transporta maršrutos kursēs lielākas ietilpības transporta līdzekļi. Tāpat vairākos maršrutos tiks organizētu papildu reisi.

Saistībā ar 4. maija pasākumiem Gustava Zemgala gatvē pie VEF kultūras pils no kustības sākuma līdz beigām būs sekojošas izmaiņas - 48. maršruta autobusi no galapunkta "Sarkandaugava" kursēs līdz pieturvietai "Tēraudlietuves iela" un atpakaļ. No galapunkta "Pļavnieku kapi" autobusa satiksme tiks organizēta pa maršrutu līdz Brīvības gatves un Gustava Zemgala ielas krustojumam, tālāk pa Brīvības gatvi, Viļa Ģelbes ielu un tālāk pa maršrutu galapunkta Pļavnieku kapi" virzienā. 58.autobusa maršruts šajā dienā būs slēgts.

Uzņēmums norāda, ka pasažieriem, kuri ir iegādājušies mēneša biļetes darba dienām, 30. aprīlī un 1.maijā mēneša biļetes, kas paredzētas darba dienām, nebūs derīgas braukšanai sabiedriskajā transportā. 4.maijā iedzīvotāji un pilsētas viesi varēs braukt tramvajā, trolejbusā, autobusā bez maksas.

Minibusi 30. aprīlī, 1. maijā, 4. maijā un 5. maijā kursēs pēc svētdienām un brīvdienām paredzētā saraksta.

Nakts satiksmes maršruti tiks nodrošināti naktī no 4. uz 5.maiju un naktī no 5. uz 6. maiju.

Savukārt klientu apkalpošanas centrs Brīvības 49/53 30. aprīlī būs slēgts, bet pārējo sešu klientu apkalpošanas centru darba laiks būs no pulksten 10 līdz pulksten 16.

1. maijā un 4. maijā visi klientu apkalpošanas centri būs slēgti.

3. maijā klientu apkalpošanas centra Brīvības 49/53 darba laiks būs no pulksten 8 līdz pulksten 17, pārējie seši klientu apkalpošanas centri strādās kā ierasts darba dienās līdz pulksten 19.

5. maijā klientu apkalpošanas centrs Brīvības 49/53 būs slēgts, pārējo sešu klientu apkalpošanas centru darba laiks būs no pulksten 10 līdz pulksten 16.

Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apkalpo RS, 1. maijā un 4. maijā varēs izmantot bez maksas, izņemot pazemes stāvvietu K.Valdemāra ielā 5a pie Kongresu nama - tur par auto novietošanu būs jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.