Ministrs norādīja, ka šai Saeimai vismaz komisijas līmenī ir pietrūcis drosmes veikt šo soli. Ministrs pauda cerību, ka nākamais parlamenta sasaukums būs apņēmīgāks, īstenojot nepieciešamās pārmaiņas izglītības līmenī.

Šadurskis norādīja, ka pozitīvi būtu vērtējis, ja komisija būtu izšķīrusies par pārejas perioda noteikšanu skolas gaitu no sešu gadu vecuma ieviešanai. Viņa piedāvājums paredzēja to veikt no 2021.gada, bet sākotnējais ierosinājums - no 2019.gada.

Ministrs atturējās tieši prognozēt, vai šajā jautājumā iesniegs priekšlikumu uz trešo, galīgo, lasījumu, norādot, ka būtu jāredz, kādas debates un kāda pozīcija parlamentam šajā jautājumā būs skatot priekšlikumus otrajam lasījumam.

Savukārt partijas "Vienotības" parlamenta frakcijas priekšsēdētājs Hosams Abu Meri norādīja, ka Zaļo un zemnieku savienības nostāja neatbalstīt ieceri par skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma bija gaidāma. Tomēr komisijas lēmums saistībā ar reformām vidusskolā saistīto Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu vērtējams kā nožēlojams, jo šī reforma kopumā ir ļoti svarīga, sacīja Abu Meri.

Kā ziņots, Saeimas komisijas vairākums šodien konceptuāli noraidīja ieceri par skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma. Grozījumus par skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma bija rosinājusi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Tomēr koalīcijas partiju politiķi iepriekš pauda, ka vēl ir daudz jautājumu par šo IZM piedāvājumu.

Pirms tam arī Saeimas sekretārs, opozīcijas deputāts Andrejs Klementjevs (S) norādīja, ka, ja Saeima pieņems likuma grozījumus par skolas gaitu sākšanu no sešiem gadiem, tad opozīcijai ir iespēja savākt 34 deputātu parakstus, lai virzītos uz referenduma sasaukšanu par šo jautājumu.