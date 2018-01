No pulksten 20 līdz 20. janvāra pulksten 17 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Krišjāņa Barona ielas posmā un virzienā no Radio ielas līdz Raiņa bulvārim un Lielvārdes ielas posmā no Dzelzavas ielas līdz Rīgas 84. vidusskolas sporta kompleksam.

Savukārt rīt, no pulksten 8 līdz pulksten 17 satiksme Lielvārdes ielas posmā no Dzelzavas ielas līdz Rīgas 84. vidusskolas sporta kompleksam tiks slēgta pilnībā.

Domē norāda, ka šajā laika posmā tiks atļauts novietot transportlīdzekļus Ulbrokas ielas posmā no Dzelzavas ielas līdz Augusta Deglava ielai.