Darbs pie e-veselības sistēmas sākās ar funkcijas nodošanu Veselības ministrijai (VM), kura nav bijusi "IT guru" gan prasību nodefinēšanā, gan arhitektūras būvēšanā, atzina veselības ministre Anda Čakša

Viņa norādīja, ka patlaban e-veselības sistēmas darbība ir būtiski uzlabojusies, un veiksme, viņasprāt, saistīta ar to, ka ministrija pieņēmusi izvēli ārpakalpojumā pirkt speciālistus un ekspertus, lai radušos situāciju risinātu.

Uz jautājumu, vai valstij e-veselības jautājumos nebūtu funkcijas jānodod privātajam sektoram, Čakša pauda, ka VM piekristu, ka valsts jautājumus risina centralizēti, bet piesaistot "gudrākās galvas". "Manuprāt, ja daudzi IT projekti būtu centralizēti un tur strādātu visgudrākās galvas, droši vien vairākās jomās Latvija būtu izbēgusi no ne pārāk labiem IT projektiem," sacīja ministre.

Vienlaikus viņa norādīja, ka nevar viennozīmīgi pateikt, vai panāktie uzlabojumi e-veselības darbībā, saistīti ar privātā sektora iesaisti vai arī ar to, ka valsts piesaistījusi labus ekspertus, tomēr viens esot skaidrs - pie sistēmām jāstrādā profesionāliem cilvēkiem.

Čakša maija pirmajā pusē solīja, ka divu mēnešu laikā e-veselības sistēma kļūs par "palīgu, nevis šķērsli" mediķiem, un uz jautājumu, vai viņa neatkāpjas no solījuma, ministre norādīja, ka jau tagad redzams, ka sistēmas darbība uzlabojusies, un viņa tic, ka patlaban iespējama saprātīga lietošana un "sabremzējumi" ir īslaicīgi un nerada lielas problēmas.

Vienlaikus ministre norādīja, ka jāturpina darbs pie citiem moduļiem, lai labu padarītu ne tikai e-veselības portālu, bet arī sistēmu kopumā.

Veselības aprūpes un apdrošināšanas nozares informācijas sistēmu izstrādātāja SIA "Blue Bridge Technologies" valdes priekšsēdētājs Jānis Rancāns iepriekš sacīja, ka valstij nevajadzētu būvēt e-veselības elementus, kuri privātajam sektoram jau gatavi.

Uzņēmuma vadītājs norādīja, ka privātajam sektoram e-veselība būtībā jau ir uzbūvēta. Pieci uzņēmumi jau piedāvā e-veselībā esošās un vēl paredzētās funkcionalitātes, tāpēc Nacionālajam veselības dienestam (NVD) nebūtu jābūvē to, kas privātajam sektoram jau gatavs, bet gan jāuzņemas loma "izolētās saliņas" jeb informācijas sistēmas savstarpēji koordinēt.

Rancāns uzsvēra, ka NVD svarīgi nodrošināt kontroli un uzkrāt svarīgos elementus. Vienlaikus e-veselības funkcionalitāšu jautājumā valstij nevajadzētu nodarboties ar privāto uzņēmējdarbību un tērēt naudu tur, kur privātais sektors to var izdarīt efektīvāk un kvalitatīvāk, uzskata uzņēmuma vadītājs.