Trešdien, 13. jūnijā, lidsabiedrības " airBaltic " lidmašīna, kas bija ceļā no Rīgas uz Amsterdamu, veica piespiedu nosēšanos lidostā Kopenhāgenā, jo salonā bija pamanīta sadūmojuma smaka, portālam "Delfi" apstiprināja "airBaltic" pārstāve Alise Briede.

Par notikušo vēsta arī dāņu medijs "BT", kurš ziņo, ka lidmašīnu "Boeing 737-300", kur uz klāja atradās aptuveni 150 cilvēki, notikuma vietā pārbaudīja operatīvie dienesti.

Briede norāda, ka lidojuma reisa BT619 laikā, konstatējot dūmu aromātu lidmašīnas salonā, tika pieņemts lēmums reisu novirzīt uz Kopenhāgenu.

"Uzreiz pēc lidmašīnas nolaišanās ugunsdzēsēji veica sākotnējo inspekciju, taču nekas netika atklāts," piebilst aviokompānijas pārstāve.

Nevienam no pasažieriem mediķu palīdzība nebija nepieciešama.

""airBaltic" atvainojas pasažieriem par sagādātajām neērtībām," norāda Briede.

Jau ziņots, kas "airBaltic" tīrā peļņa 2017.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājusies par 3,4 miljoniem eiro, sasniedzot 4,6 miljonus eiro. Uzņēmuma apgrozījums pērn bija 347,7 miljoni eiro, kas ir pieaugums par gandrīz 22 procentiem.

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, piedāvājot savienojumus uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Skandināvijā, Eiropā, Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Šī gada vasarai "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Papildus tam "airBaltic" sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu.

Latvijas valstij pieder 80% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 20% akciju.