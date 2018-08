Kā informēja partiju apvienības "Jaunā Vienotība" pārstāvis Sandris Sabajevs, tā aicina Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS) un finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu (ZZS) ņemt vērā pedagogu prasību par atalgojuma minimālās likmes palielināšanu. Šis jautājums tiks pieteikts apspriešanai koalīcijas padomes sēdē nākamnedēļ.

Šadurskis skaidroja, ka IZM šādu pozīciju atzīst par pareizu, uzsverot, ka "ir tikai loģiski atbilstošo ekonomikas pieauguma daļu novirzīt svarīgākajām prioritātēm".

Ministrs sacīja, ka jautājums par pedagogu darba samaksas grafika pildīšanu jau šajā gadā "Vienotībā" un partiju apvienībā "Jaunā Vienotība" iztirzāts ilgāku laiku, taču pozīcijas paziņošana tikai pašlaik saistīta ar "smagnējākām procedūrām" oficiālu lēmumu pieņemšanai partiju apvienībā.

Šadurskis prognozēja, ka sarunas ar premjeru, Reiznieci-Ozolu un LIZDA būs lietišķas, taču uzsvēra, ka sarunās par grafika pildīšanu IZM un LIZDA būs vienā pusē, jo "tas būtu tikai dīvaini, ja nozares ministrs ieņemtu pretēju pozīciju".

Lai nodrošinātu grafika pildīšanu, šī gada pēdējiem četriem mēnešiem nepieciešami desmit miljoni eiro, 2019. gadam - 34 miljoni eiro, savukārt 2020. gadam - 58 miljoni eiro. Šadurskis uzsvēra, ka pedagogu atalgojuma kāpināšana ir IZM pirmā prioritāte, kas tiek atspoguļota arī minitrijas prioritāro pasākumu sarakstā 2019.-2021. gadam.

"Jaunās Vienotības" valde nolēmusi vērsties pie Kučinska un Reiznieces-Ozolas ar prasību pildīt pieņemto lēmumu un nodrošināt visu nepieciešamo finansējumu desmit miljonu eiro apjomā skolotāju algu paaugstināšanai 2018. gadā.

Jau vēstīts, ka LIZDA aicinās koalīcijas partijas uz vēl vienu sarunu par Izglītības likumā noteiktā pildīšanu, bet šīm diskusijām nenesot rezultātu, 18. septembrī sola organizēt piketu. Kā žurnālistiem pēc LIZDA Padomes sēdes pastāstīja arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga, pirms protesta akcijas arodbiedrība vēl vēlas runāt ar koalīcijas partijām, lai meklētu risinājumus pedagogu darba samaksas grafika pildīšanai, minimālo atalgojumu par likmi paaugstinot līdz 710 eiro.

Ministru kabinets gada sākumā apstiprināja pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, apņemoties pakāpeniski celt zemāko algas likmi pedagogiem, taču izmaiņu apmēru faktiski piesaistot skolu tīkla sakārtošanas rezultātiem.

IZM iesniegtais pedagogu darba samaksas grafiks paredzēja jau no 2018. gada 1. septembra celt zemāko darba algas likmi no 680 eiro līdz 710 eiro, vienlaikus gan paredzot, ka šogad likmes palielinājums jānodrošina no apstiprinātajiem budžeta līdzekļiem.

Ņemot vērā, ka 2018. gada valsts budžets neparedz papildfinansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanai, finanšu resursi pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai jārod, efektivizējot izglītības procesu un piešķirot papildu finansējumu no pašvaldību budžetiem un valsts budžeta, ievērojot solidaritātes un paritātes principu.