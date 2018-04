Uzņēmums brīdina, ka veiks ūdensvada skalošanu, tāpēc iespējami ūdens uzduļķojumi.

Šobrīd pār tiltu ļauts kursēt vien sabiedriskajam transportam, taču ap pusnakti satiksmi varētu atjaunot visiem transportlīdzekļiem, prognozē Rīgas domes Satiksmes departaments.

Avārija ietekmējusi sabiedriskā transporta kustību galvaspilsētā. Atsevišķi autobusu un trolejbusu maršruti kavē līdz pat 50 minūtēm, informē pašvaldības SIA "Rīgas satiksme". Visilgāk pieturās nāksies gaidīt 5., 11., 13. un 22. maršruta trolejbusus, kā arī 3., 6., 13., 47., 49., 50., 51. un 52. maršruta autobusus.

Sastrēgumi izveidojušies arī uz Jorģa Zemitāna un Gaisa tilta, kā arī tuvējās ielās, tostarp uz Pērnavas un Valmieras ielas.

Kā skaidroja "Rīgas ūdenī", sakarā ar stadiona "Daugava" rekonstrukciju Augusta Deglava ielā tika veikti kanalizācijas vada izbūves darbi, kuru laikā būvnieki sabojāja ūdensvadu. Negadījums noticis naktī uz otrdienu Augusta Deglava ielā, krustojumā pie Augšielas.

Darbus veica SIA "Mārupīte-RR".

Turpinās avārijas likvidācijas darbi. No pulksten 1 pārtraukta ūdens padeve vairākiem objektiem Augusta Deglava ielas posmā no Pērnavas ielas līdz Vagonu ielai un Pērnavas ielas posmā no Vārnu ielas līdz Vagonu ielai, kā arī Augšielā un Stadiona ielā.