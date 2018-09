Firma "N&KO" par diviem miljoniem savulaik slēdza darījumu ar Latvijas armiju par nakts redzamības ierīču piegādi, taču Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) uzņēmums piegādāja nekvalitatīvu preci, radīja valstij vairāk nekā miljona eiro zaudējumus un vēlāk piegādātās iekārtas izdevās notirgot par vien 132 tūkstošiem eiro, svētdien vēstī TV3 raidījums "Nekā Personīga".

Raidījums atgādina, ka 2007. gadā armija pasūtīja dārgu militāro aprīkojumu ap 500 nakts redzamības ierīces. Monokļi pamatā bija vajadzīgi karavīriem Afganistānā nakts operācijām. Uzvarējusī firma "N&KO", kuras pamatbizness bija šūšana, Aizsardzības ministriju piemānīja - piegādātie monokļi bija nekvalitatīvi un neatbilda prasībām, bija daudz smagāki, tos nebija izgatavojusi solītā sertificētā firma.

Ministrija sāka tiesāties, un divās tiesu instancēs uzvarēja - "N&KO" bija jāatdod NBS atpakaļ avansā samaksātie vairāk nekā 624 316 eiro. "N&KO" bija ņēmusi 4 miljonu lielu kredītu "Parex bankā". Lai aizdevumu dotu firma ieķīlāja arī armijai piegādātās ierīces. Naudu atprasīja gan armija, gan banka, un firma nolēma sākt ārpus tiesas tiesiskās aizsardzības procesu (ĀTAP), par maksātnespējas administratoru izvēloties advokātu Aldi Gobzemu (KPV LV). Raidījums ziņo, ka firma mainījusi juridisko adresi, lai panāktu, ka lieta nonāk konkrētā tiesā - Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā pie priekšsēdētājas Ivetas Krēvicas.

Tiesa 2011.gada maijā "N&KO" atveseļošanās plānu pieņēma. To bija saskaņojis fiktīvs kreditors - Kiprā reģistrēts ofšors "Crotty Limited", kas patiesībā bijis saistīts ar pašu parādnieci, skaidro raidījums. "To, kas tur norādīts atbild pats parādnieks un administrators, kurš taču sniedz atzinumu, par to, ka ir iespējams šo plānu pildīt. Man nav nekādu personisku attiecību ne ar pieteicēju, ne ar kreditoru, ne ar administratoriem," raidījumam norādījusi Krēvica.

"N&KO" atveseļošanās nenotika un jau pēc pusgada uzņēmumam pasludināja bankrotu. Tiesnese Krēvica par administratoru atkal iecēla Gobzemu. Raidījums vēstī, ka uzņēmums šai laikā nobēdzinājis savus aktīvus - šūšanas iekārtas - un pārdeva tās saistītajam uzņēmumam. Kā skaidro "Nekā Personīga" - Gobzems uzņēmuma valdes locekļus Natāliju un Vladimiru Aņisimovus saudzējis, lai gan viņa kā administratora pienākums bija vērsties pret uzņēmuma amatpersonām

AM valsts sekretārs Jānis Garisons, vaicāts, vai viņam ir saprotama maksātnespējas administratora rīcība, nevēršoties pret uzņēmuma amatpersonām, lai piedzītu zaudējumus, atbildējis, ka viņam tas nav zināms. "Tas būtu loģisks solis, mums diemžēl uzņēmējiem ir prakse mēģināt kaut ko pārdod, jo ir iegūstama viegla peļņa," tā Garisons.

2013. gadā nakts redzamības ierīces bija nostāvējušas armijas noliktavās jau sešus gadus un tām parādījušie defekti. Gobzems pierunāja ministriju vairs netiesāties un ierīces atdot bankai. Tolaik Gobzems izteica cerību, ka ministrija iespējams atgūs avansā iztērēto pusmiljonu, ziņo "Nekā Personīga". Tagad raidījums noskaidrojis, ka ministrija nav saņēmusi atpakaļ ne centa no tolaik samaksātā avansa. Tāpat firma "N&KO" parādā palikusi arī Valsts ieņēmumu dienestam 352 520 eiro. Tātad kopā valsts budžets zaudējis miljonu. "Šajā lietā mēs uz šo brīdi naudu atguvuši neesam. Ņemot vērā, cik ilgi lieta iet un kā viņā ir sekmējies mēs negaidām vairs nekādus naudas ieņēmumus." atklājusi VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktore Sandra Garanča.

Gobzems 2014. gadā administratora amatu atstāja. "N&KO" jaunais administrators ierīces pārdevis par 132 tūkstošiem un patlaban tiesājas, lai no iztukšotā uzņēmuma atgūtu iekārtas. No abiem Aņisimoviem "N&KO" bijušajiem vadītājiem nekas vairs nav piedzenams, jo viņi veikli izmantoja situāciju un pieteica sev privāto maksātnespēju, ziņo raidījums. "N&Ko" vadīto maksātnespēju, kur valsts palikusi zaudētājos, Gobzems skaidrot raidījumam nav vēlējies.

Sižeta tapšanas laikā ar "N&KO" saistītas personas dibinājušas atkal jaunu firmu, lai no jauna paslēptu šūšanas iekārtas un mazinātu iespēju, ka tās viņiem attiesā.

Portāls "Delfi" jau rakstīja, ka konkursu par specifisko nakts redzamības iekārtu piegādi NBS izsludināja 2007. gadā un tajā uzvarēja uzņēmums "Neja&Ko", kurš 400 iekārtas piedāvāja par 4000 latu gabalā.

Vēlāk izrādījās, ka iekārtas ir vismaz divus gadus vecas, smagākas, nekā pieļaujams, un nav derīgas lietošanai.

2013. gada 25. februārī "Delfi" ziņoja, ka maksātnespējīgais uzņēmums "N&Ko", kas agrāk saucās "Neja&Ko", un Aizsardzības ministrijas (AM) Nacionālo bruņotie spēki (NBS) noslēguši izlīgumu strīdā par 490 nakts redzamības ierīču piegādes līguma izpildi un 1,24 miljonu latu piedziņu, tāpēc Augstākā tiesa (AT) šo lietu izbeidza.

Tiesā portāls "Delfi" toreiz uzzināja, ka AT apstiprinājusi izlīgumu. Izlīguma būtība atklāta netika.