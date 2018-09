Indīgo sēni par ēdamu var noturēt arī pieredzējis sēņotājs – par to liecina nesens gadījums, kad kāds kungs podiņu vidū nepamanīja balto vai zaļo mušmiri, stāsta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā (RAKUS), kur pacients turpina ārstēšanos. Kopumā šajā sēņu sezonā Latvijas slimnīcās ātrās palīdzības brigādes nogādājušas četrus pacientus aizdomās par saindēšanos ar sēnēm.

Pērn savukārt sēņu baudīšana slimnīcā beigusies 40 cilvēkiem. Tiesa, mediķi norāda, ka šīgada sēņu sezona, visticamāk, vēl tikai sākas, un aicina sēņotājus būt uzmanīgiem.

Trīs no četriem saindēšanās gadījumiem ar sēnēm notikuši Latgalē, savukārt pēdējais – 5. septembrī Kurzemē. Kāda 35 gadus veca sieviete vakariņās bija ēdusi pašas lasītas vārītas sēnes, tostarp, iespējams arī velna bekas, kad pēkšņi mutē sajutusi rūgtu garšu. Viņa nekavējoties sēnes izpļāva, taču vēlāk pašsajūta pasliktinājās, sākās vēdersāpes, bija slikta dūša un sieviete vērsās pie mediķiem.

Pirmais saindēšanās gadījums ar rudens veltēm šogad bija augusta vidū – Latgalē 38 gadus vecai sievietei bija palicis slikti pēc ceptu sēņu ēšanas, tostarp sākusies vemšana, tāpēc viņu nogādāja slimnīcā. Taču, šobrīd, iestājoties rudenim, kad sēņu mežā ir vairāk, teju katru dienu kādam nepieciešama mediķu palīdzība pēc sēņu lietošanas uzturā, vēsta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD).

Maza, neatpazīta sēne var radīt lielu problēmu

Parasti uzturā lietotas pašu lasītas sēnes, taču iepriekš ir bijuši gadījumi, kad saindēšanās notikusi, ēdot sēnes, kas iegādātas tirgū vai uz ielas. "Visbiežāk cilvēki saindējas ēdot ceptas sēnes, dažādas sēņu mērces, sautējumus ar sēnēm, sēņu konservus, sālītas sēnes, sēņu zupas," stāsta NMPD pārstāve Arita Rudzīte.

RAKUS Toksikoloģijas un sepses klīnikas vadītājs Oļegs Šuba norāda uz pozitīvu tendenci – kopējais saindēšanās ar sēnēm gadījumu skaits gadu no gada nepieaug, liecina slimnīcas statistika. Visvairāk šādu nelaimes gadījumu bija 2010. gadā, kad RAKUS nonāca 28 ar sēnēm saindējušies pacienti. Tiesa, šajā slimnīcā lielākoties ārstējas pacienti no Rīgas reģiona. Gadījumi ar letālām sekām ir salīdzinoši reti.

"Šogad saistībā ar sēnēm stacionēts tikai viens pacients. Pagājušajā nedēļā pārņēmām no reģionālās slimnīcas aptuveni 60 gadus vecu pieredzējušu sēņotāju, kurš bija lasījis podiņus. Starp tiem bija trāpījusies baltā vai zaļā mušmire, kas ir viena no indīgākajām sēnēm Latvijā un no kuras apēšanas var būt potenciāli letāls iznākums. Pacientam bija smagi aknu un nieru bojājumi, kuru dēļ viņu vajadzēja pārvest uz universitātes slimnīcu, lai varētu viņam sniegt maksimāli labāko palīdzību," stāsta Šuba. Pēc nedēļas ilgas ārstēšanās pacientam beidzot ir "pozitīva dinamika," viņš sācis atveseļoties.

RAKUS ārsts uzsver, ka ar indīgām sēnēm mēdz saindēties ne tikai cilvēki, kuri nepazīst sēnes, bet arī tie, kuri sevi uzskata par ļoti zinošiem sēņotājiem. "Jāuzsver – ja sēne ir ļoti maziņa, piemēram, podiņš, to atšķirt ir ļoti apgrūtinoši. Arī krāsas variācijas var būt mežos dažādas," norāda Šuba, aicinot sēņotājus būt piesardzīgiem. Tāpat arī viņš norāda, ka daudzas sēnes jāmāk pareizi pagatavot, lai tās neradītu veselības problēmas.

Saindējas arī ar pirktām sēnēm

NMPD ārsti novērojuši, ka parasti uzturā lietotas pašu lasītas sēnes, taču iepriekš ir bijuši gadījumi, kad saindēšanās notikusi, ēdot sēnes, kas iegādātas tirgū vai uz ielas. "Visbiežāk cilvēki saindējas, ēdot ceptas sēnes, dažādas sēņu mērces, sautējumus ar sēnēm, sēņu konservus, sālītas sēnes, sēņu zupas," stāsta NMPD pārstāve Arita Rudzīte.

Piemēram, kāda sieviete pērn pēc termiski neapstrādātu sēņu ēšanas tika nogādāta slimnīcā, jo sākās bieža vemšana. Bet citā izsaukumā māte un dēls bija ēduši sviestmaizes ar svaigām sēnēm un arī tika nogādāti slimnīcā.

Lai pasargātu sevi no saindēšanās ar sēnēm, NMPD ārsti iesaka mežā lasīt tikai tās sēnes, kuras patiešām pazīst. Tāpat arī, pērkot sēnes tirgū vai veikalā, izvēlēties tikai tās sēnes, kuras labi zināmas. "Uzturā nekad nelietojiet vecas, pāraugušas un bojātas sēnes. Saindēšanās var notikt ne tikai ar indīgām sēnēm, bet arī ar ēdamām sēnēm, kas ir sabojājušās vai nepareizi sagatavotas (nenovārītas vai novārītas par maz," stāsta Rudzīte.

Pārnesot sēnes mājās, nekavējoties tās jāapstrādā, protams, ievērot sēņu apstrādes ilgumu un veidu. Kavēšanās un sēņu ilgāka uzglabāšana, tās neapstrādājot, var izraisīt saindēšanos pat ar ēdamām sēnēm. Sēnes nedrīkst lietot kopā ar alkoholu, jo alkohols pastiprina toksisko vielu iedarbību. Alkohols vēl papildus rada smaguma sajūtu un var apgrūtināt palīdzības sniegšanu, ja tāda nepieciešama, skaidro NMPD.

Ja ieēsta indīga sēne, pirmie saindēšanās simptomi var parādīties vienas līdz divu stundu laikā, bet dažkārt tie var parādīties arī vēlāk. Simptomi var būt dažādi, atkarībā no saindēšanās smaguma. Ļoti bieži pirmās pazīmes ir: vemšana, vājums, svīšana un sāpes vēderā.

Ja ir aizdomas, ka notikusi saindēšanās ar sēnēm, nekavējoties jāzvana 113, lai izsauktu neatliekamo medicīnisko palīdzību. Gaidot mediķus ieteicams izdzert ne vairāk kā glāzi vēsa ūdens. Nekādā gadījumā nedrīkst lietot alkoholu.

NMPD arī norāda, ka ārstēšanās process ir ātrāks un sekmīgāks, ja ir zināms, ar kādu sēni saindēšanās notikusi, tādēļ ieteicams saglabāt neapēstās sēnes, un arī tās sēnes, kuras kopā ar ēdienu ir atvemtas, lai būtu iespējams noteikt, kas izraisījusi saindēšanos, un izvēlēties atbilstošu ārstēšanu.