Viņš teica, ka šobrīd Liepājas partijas iekšienē nav ne diskusiju, ne bažu par to, ka esošā koalīcija varētu neturpināt darbu. Arī viņam pašam šādu bažu neesot.

"Gan ar Jāni Vilnīti (LRA), Ati Deksni (LRA), gan arī ar citiem varam labi sadarboties," sacīja Liepājas mērs, piebilstot, ka jautājums esot par viena cilvēka, viņa vietnieka [Ģirta Kronberga] morāli.

Taujāts par Kronberga pirmdien pausto apņemšanos atkāpties no vicemēra amata, Sesks skaidroja, ka Liepājas domes lietvedībā otrdien nav ienācis neviens demisijas raksts, kā arī domē nav saņemts neviens iesniegums no Kronberga.

"Šodien ar Vilnīti pārrunājām gan darba jautājumus, gan pēdējo dienu aktualitātes par Kronberga iespējamo saistību ar viltus "Kurzemes Vārda" izdošanu. Vilnītis izklāstīja situāciju un mēs pārrunājām partiju sadarbību. Kad no Kronberga puses būs uzrakstīts iesniegums par atkāpšanos no amata, tad būs iespēja no jaunās situācijas šo jautājumu pārrunāt vēlreiz," sacīja Sesks.

Aģentūrai LETA ar Kronbergu līdz šim nav izdevies sazināties.

Kā ziņots, pirmdien sasauktā preses konferencē Kronbergs paziņoja par savu atkāpšanos no Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieka tūrisma un investīciju jautājumos amata. Kronbergs skaidroja, ka šādu lēmumu pieņēmis, lai apstākļos, kad koalīcijas partneri pauduši neuzticību konkrēti viņam, nemestu ēnu arī uz saviem kolēģiem. Viņš turpinās būt Liepājas domes deputāts, kā arī aizvien startē Saeimas vēlēšanās no Latvijas Reģionu apvienības saraksta.

Kronberga partijas biedrs un domes deputāts Vilnītis pirmdien atzina, ka nevar pateikt, vai Kronberga paziņojums par vicemēra amata atstāšanu palīdzēs koalīcijas saglabāšanā, taču no Latvijas Reģionu apvienības puses koalīcija ir stipra un darbs tiek turpināts.

Kronberga atkāpšanās sekoja pāris dienas pēc tam, kad polittehnologs Reinis Točelovskis paziņoja, ka Seskam neglaimojošo izdevumu "Par ko nekad nestāstīs "Kurzemes Vārds"" pirms 2017.gadā notikušajām pašvaldību vēlēšanām finansējuši un atbalstījuši mēra koalīcijas partneri Vilnītis un Kronbergs.

Vilnītis un Kronbergs šos apgalvojumus noliedza, tomēr Kronbergs atzina, ka ar Točelovski ir sarakstījies, tomēr sarakste tagad esot sagrozīta un interpretēta. Kaut ko no publicētā viņš atpazīstot, bet sarakstes daļu, kas attiecas uz sarunām par pirmsvēlēšanu "avīzes" finansēšanu, Kronbergs pilnībā noliedz.

Politikas kuluāros izskanēja aizdomas, ka šo Točelovska paziņojumu Seska puse varētu izmantot, lai atkāptos no solījuma pēc Saeimas vēlēšanām Liepājas mēra krēslu atdot Vilnītim.