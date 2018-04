Pavasara atkušņa dēļ joprojām daudzviet uz grants ceļiem ir novērojams šķīdonis, kas rodas, kad grants seguma ceļu pamati ir ilgstoši pārmitrināti un zaudē savu nestspēju.

Sausā laika ietekmē situācija uz grants ceļiem Kurzemē uzlabojas, taču citos reģionos šķīdonis uz grants seguma autoceļiem saglabājas un 948 ceļu posmos ir ieviesti transporta masas ierobežojumi. Pa tiem liegta satiksme kravas transportam, kura svars pārsniedz 10 tonnas, savukārt sešu valsts autoceļu posmi šķīdoņa dēļ joprojām ir slēgti satiksmei, informēja "Latvijas Valsts ceļu" (LVC).

Visvairāk masas ierobežojumu ir Cēsu (116 ceļu posmos), Valmieras (63), Jēkabpils (60), Alūksnes (52), Madonas (51) un Limbažu (50) apkārtnē. Saraksts ar visiem posmiem, kuros ir ieviesti masas ierobežojumi, pieejams šeit.

Plānojot braucienus reģionos, ir jārēķinās, ka pavasara atkušņa laikā braukšanas apstākļi uz grants ceļiem ir apgrūtināti. Pārmitrinātie ceļi vietām ir grūti izbraucami, tajos veidojas rises un iesēdumi. Daudzviet masas ierobežojumi ir ieviesti preventīvi, jo pārmitrinātos grants autoceļus sabojāt var ļoti ātri – to var izdarīt pat viens pārāk smags auto, skaidro LVC.

Patlaban šķīdoņa dēļ ir slēgts autoceļa Bauska–Aizkraukle (P87) posms no Bārbeles līdz Krīčiem (no 28. kilometra līdz 35. kilometra), kas apbraucama pa ceļu Vecumnieki–Nereta–Subate (P73) vai Ķekava–Skaistkalne (P89). Slēgts arī ceļš Valle–Sietiņi–Kurmene (V936) posmā no Mežmuižas līdz Kurmenei (no 4,7 kilometra līdz 12,4. kilometram). Tas apbraucams pa autoceļu Vecumnieki–Nereta–Subate (P73) un Ozolaine–Skaistkalne–Straumes (V1003).

Slēgts autoceļa Sietiņi–Ozoliņi (V940) posms no autoceļa Vecumnieki–Nereta–Subate (P73) līdz autoceļam Valle–Sietiņi–Kurmene (V936) (0. kilometrs līdz 2. kilometrs), kas apbraucams pa autoceļu Vecumnieki–Nereta–Subate (P73) un Ozolaine–Skaistkalne–Straumes (V1003).

Slēgts arī autoceļa V995 Druva–Birzgale–Valle posms no krustojuma ar ceļu Gobas stacija – Lāčplēša stacija līdz Vallei (11,5. kilometrs līdz 19,675. kilometrs). Kā arī ceļa Ruskulova–Bērzpils (V493) posms no Naglīšiem līdz reģionālajam ceļam Rēzekne–Gulbene (P36) (21,7. kilometrs līdz 31,5. kilometrs). Tas apbraucams pa ceļu Bērzpils–Tilža (V489), P48 un V462.

Savukārt V489 Tilža–Bērzpils slēgts posmā no 12. līdz 13. kilometram. Apbraucamais ceļš ved caur Sudarbi un Kapūni pa ceļiem Kārsava–Tilža–Dubļukalns (P48), Balvi–Kapūne (P47) un Rēzekne–Gulbene (P36).

Slēgto posmu sakārtošana un satiksmes atjaunošana būs iespējama tiklīdz šie ceļi apžūs, norāda LVC.