Papildus tam nobrauktuvē no tilta centra virzienā transporta kustībai ir slēgta braukšanas josla, informēja SIA "Rīgas ūdens".

Avārija ietekmējusi sabiedriskā transporta kustību galvaspilsētā. Atsevišķi autobusu un trolejbusu maršruti kavē līdz pat 50 minūtēm, informē pašvaldības SIA "Rīgas satiksme". Visilgāk pieturās nāksies gaidīt 5., 11., 13. un 22. maršruta trolejbusus, kā arī 3., 6., 13., 47., 49., 50., 51. un 52. maršruta autobusus.

Sastrēgumi izveidojušies arī uz Jorģa Zemitāna un Gaisa tilta, kā arī tuvējās ielās, tostarp uz Pērnavas un Valmieras ielas.

Kā skaidroja uzņēmumā, sakarā ar stadiona "Daugava" rekonstrukciju Augusta Deglava ielā tika veikti kanalizācijas vada izbūves darbi, kuru laikā būvnieki sabojāja ūdensvadu. Negadījums noticis naktī uz otrdienu Augusta Deglava ielā, krustojumā pie Augšielas.

Darbus veica SIA "Mārupīte-RR", ģenerāluzņēmēja AS "Ceļu pārvalde" vadībā.

Turpinās avārijas likvidācijas darbi. No pulksten 1 pārtraukta ūdens padeve vairākiem objektiem Augusta Deglava ielas posmā no Pērnavas ielas līdz Vagonu ielai un Pērnavas ielas posmā no Vārnu ielas līdz Vagonu ielai, kā arī Augšielā un Stadiona ielā.

@RigasDome varēja jau kaut kā informēt iedzīvotājus, ka šodien slēgts Deglava tilts. Nenormāli sastrēgumi apkārtnē.— Arnis Vērzemnieks (@A_Verzemnieks) April 3, 2018

Deglava tilts slēgts, braukt var tikai sabiedriskais. Purvciemā visa Nīcgales iela stāv lai tiktu uz Zemitāna tilta. No Vietalvas ielas pārbrauktuves sastrēgums līdz Dienvidu tiltam #sastrēgums— Sandis (@Sandis_LV) April 3, 2018