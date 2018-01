Otrdienas rītā apledojuma veidošanās apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem vietām Latvijas centrālajā daļā, informē "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Rīgas apvedceļu no Salaspils līdz Babītei, pa Daugavpils šoseju no Daugavpils līdz Paterniekiem, pa Bauskas šoseju visā garumā, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Kalnciemam, kā arī pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Kūdrai.

Reģionālie autoceļi apledo Rīgas, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Gulbenes, Krāslavas, Ogres, Talsu, Tukuma un Valkas apkārtnēs.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 66 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.

LVC atzīmē, ka ziemas uzturēšanas darbi valsts autoceļu tīklā notiek prioritārā secībā, atkarībā no valsts autoceļu klasifikācijas un satiksmes intensitātes ceļi ir sadalīti vairākās ziemas uzturēšanas klasēs - A, A1, B, C, D klasē. Vislielākā uzmanība tiek pievērsta A un A1 klases ceļiem, kas pārsvarā ir galvenās nozīmes autoceļi uz kuriem ir intensīva satiksme.