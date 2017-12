Svētdienas rītā Vidzemē un Latgalē vietām sniegs un apledojuma veidošanās apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 51 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienība.

Patlaban braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apgrūtināti sekojošos ceļa posmos: Siguldas šoseja no Līgatnes līdz Virešiem un no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šoseja no Braslas tilta līdz Stalbei, Jēkabpils – Terehova šoseja no Varakļāniem līdz Terehovai, Grebņeva – Medumi šoseja no Grebņevas līdz Špoģiem, kā arī uz Rēzeknes apvedceļa.

Uz reģionālajiem autoceļiem apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana ir Alūksnes, Balvu, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Ludzas, Madonas, Rēzeknes, Valkas un Valmieras apkārtnē.

Mainīgos laika apstākļos uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu – bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem. Tāpēc visām šīm kustībām nevajadzētu būt straujām, kā arī aicinām autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem, izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot piesardzīgu distanci.