Gājiens pulcēja vairākus tūkstošus cilvēku, savukārt ļaudis sociālajos tīklos gan pirms gājiena, gan gājiena dienā dalījās pārdomās par pasākumu, tā dalībniekiem.

Jau ziņots, ka praida gājiens norisinājās no pulksten 12 līdz 15, tas sākās Vērmanes dārzā, un virzījās pa maršrutu Elizabetes iela - Brīvības iela - Bruņinieku iela - Tērbatas iela, no kuras tālāk noslēdzās sākuma punktā Vērmanes dārzā.

the #BalticPride parade was amazing, it was so great to raise awareness and advocate for change! pic.twitter.com/Q5zF9h0XvO

