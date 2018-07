Lieta ierosināta pēc Zolitūdes traģēdijā apsūdzētā būvinženiera Ivara Sergeta iesnieguma.

Savā iesniegumā tiesai Sergets norādījis, ka bijušās PSRS būvnormatīvi, kuri saskaņā ar apstrīdētajām normām viņam bija jāievēro, nav izsludināti un pieejami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tādējādi, pieteikuma iesniedzēja ieskatā, apstrīdētās normas aizskar viņam Satversmes 90. pantā noteiktās pamattiesības zināt savas tiesības.

ST ir uzaicinājusi Ministru kabinetu līdz šī gada 25. septembrim iesniegt ST atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir šī gada 25. decembris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lems pēc lietas sagatavošanas.

Bijušās PSRS būvnormatīvu, kas tiek saukti arī par "SNiP", ievērošana ir viens no Zolitūdes traģēdijas tiesas prāvas diskusiju jautājumiem. Tiesas sēdēs vairākkārt ir izskanējušas sūdzības no apsūdzētajiem, tostarp Sergeta, ka piekļuve pie "SNiP" ir bijusi apgrūtināta, piemēram, šī gada 7. marta tiesas sēdē eksperti norādīja, ka daļa no šiem būvstandartiem vēl aizvien nav pieejami latviešu valodā, kas raisīja vairākus tiesas jautājumus.