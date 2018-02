Stambulas konvencija – grūti sagremojama lieta ar ideoloģizētu pildījumu, saka Vanags un Stankevičs

Foto: LETA

"Tā dēvētā Stambulas konvencija ir tāda grūti sagremojama lieta. Tai grūti iebilst un to grūti atbalstīt. Deviņdesmit procentus no tās varētu ratificēt kaut tūlīt, jo jautājums par vardarbības nepieļaušanu jebkādā sfērā, it sevišķi pret sievietēm un bērniem, ir ļoti svarīgs," intervijā žurnālam "SestDiena" saka Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis Vanags.