Pēc izsaukuma saņemšanas pulksten 20 glābēji ieradās notikuma vietā un konstatēja, ka 180 kvadrātmetru platībā deg divas kopā sabūvētas vienstāva koka dzīvojamās ēkas.

Liesmas VUGD likvidēja pusnaktī, no ugunsgrēka pasargājot blakus esošos namus.

Pirmdien ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sodrēji ēkas dūmvadā, koks, kūdra, dūmu svece, siena ruļļi traktora piekabē, grīda neapsaimniekotā ēkā, saimniecības ēka un divos gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.

Dobelē un Tukuma novadā VUGD darbinieki no kokiem nocēla kaķus.

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 22. oktobra pulksten 6.30 līdz 23. oktobra pulksten 6.30, VUGD saņēma 42 izsaukumus, no kuriem 16 bija uz ugunsgrēku dzēšanu un 20 uz glābšanas darbiem, bet seši no izsaukumiem bija maldinājumi.