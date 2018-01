Deputāte savā sociālā tīkla "Twitter" kontā ievietojusi atbildes vēstuli savam kolēģim no komisijas Andrejam Judinam (V/Par!), kurā norāda, ka lēmumu par slēgto sēdi pieņēmusi komisija, nevis uzaicinātās personas.

Atsaucoties uz Saeimas kārtības rulli, Sudraba skaidro, ka ziņas par komisijas slēgto sēdi atklātībai var sniegt vienīgi ar komisijas priekšsēdētāja un sekretāra kopēju piekrišanu.

"Apzinoties konkrētās komisijas atsevišķu locekļu vēlēšanos jebkādā veidā radīt šaubas par komisijas vai tās vadītāju rīcības likumību, uzskatu par neiespējamu vienpersoniski vai kopā ar komisijas sekretāru rīkoties atšķirīgi (pretēji) komisijas kopīgajam lēmumam un atcelt informācijai ierobežotas pieejamības statusu. Līdz ar to Jūsu vēstulē izteikto priekšlikumu noņemt slēgtās sēdes protokolam un stenogrammai ierobežotās pieejamības informācijas statusu – ierosināšu izlemt tuvākajā komisijas sēdē," teikts Sudrabas atbildē Judinam.

Saeimas mājsalapā pieejamā komisijas sēžu darba kārtība liecina, ka nākamā sēde paredzēta 15. janvārī pulksten 11. Sēde būs slēgta, un tās locekļi ieplānojuši apspriesties par komisijas galaziņojuma projektu.

Tāpat Sudraba norāda, ka nepiekrīt Jduina argumentam, ka informācijas pieejamības ierobežošanai nav pamata un tā traucē komisijas mērķu sasneigšanu, jo ierobežo iegūtās informācijas izmantošanu gala ziņojuma gatavošanā.

Kā pretargumentu Sudraba mon to, ka komisijas locekļiem nav nekādu ierobežojumu iepazīties ar komisijas darba materiāliem, tostarp jebkuras sēdes protokolu vai stenogrammu, kā arī, iekļaujot gala ziņojumā valsts noslēpumu saturošu vai ierobežotas pieejamības informāciju, konkrētai galaziņojuma daļai var piešķirt attiecīgu informācija statusu.

Komisija var lemt, vai galaziņojumā saglabāt ierobežotas pieejamības informācijas statusu tai teksta daļai, kurai šādu statusu bija piešķīrusi pati komisija.

Jau ziņots, ka "Oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijas loceklis un Saeimas deputāts Andrejs Judins (V/Par!) atkārtoti vērsies pie komisijas priekšsēdētājas Ingunas Sudrabas (NSL), lūdzot publiskot 4. janvāra komisijas sēdes stenogrammu un protokolu.

Judins norāda, ka 2017. gada 18. decembrī pārējie komisijas locekļi, izņemot viņu un Ritavaru Jansonu (NA) lēmuši 4. janvāra sēdi novadīt slēgti.

Iesniegumā minēts, ka visas uzaicinātās personas sēdē nav sniegušas nedz slepenu, nedz konfidenciālu informāciju, bet jau iepriekš Sudraba noraidījusi gan lūgumu publiskot pilnu sēdes protokolu, gan priekšlikumu izņemt no protokola to informāciju, kam pēc Sudrabas domām vajadzētu būt ierobežoti pieejamai, un publiskot pārējo daļu.

Kā liecina iesniegums, Sudraba atteikumu pamatojusi ar to, ka komisijas sēde bijusi izziņota kā slēgta un uzaicinātās personas ir rēķinājušās ar to, ka viņu teiktais netiks publiskots. Tomēr jau iepriekš bijusī KNAB darbiniece un tagadējā Rīgas domes deputāte Juta Strīķe, kas sniegusi informāciju sēdē, norādījusi, ka vēlas, lai komisijas sēdi notur atklāti. Viņa norādījusi, ka "nekādus valsts noslēpumus, it īpaši ņemot vērā, ka daudziem, (tai skaitā Sudrabai), nav pielaides valsts noslēpumam, ne es, ne Juris Jurašs izpaust netaisāmies".'

Savukārt Jurašs pēc sēdes žurnālistiem atklāja, ka iztaujāšana notikusi ļoti formāli, un viņam drīzāk licies, ka, tuvojoties komisijas darbības beigu termiņam, viņu vienkārši nevarēja neuzaicināt, taču komisijas darba pievienotā vērtība līdzinoties nullei. Deputāti gribējuši zināt par "oligarhu" operatīvo lietu, taču, ņemot vērā, ka daļai komisijas locekļu nav pielaides valsts noslēpumam, atbildes uz jautājumiem Jurašs nebijis tiesīgs atklāt.