Saeimas lēmums neatcelt Ingunu Sudrabu (NSL) no tā dēvētās "oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētājas amata, lai gan citi kādreizējie " No sirds Latvijai " (NSL) frakcijas locekļi pēc šīs frakcijas darbības izbeigšanas no saviem amatiem ceturtdien tika atsaukti, bija politiska izšķiršanās, norāda Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere.

Vēstīts, ka Saeima ceturtdien nolēma neatsaukt deputāti Sudrabu no "oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai gan citi kādreizējie NSL Saeimas frakcijas locekļi no amatiem tika atsaukti, lēmumu pamatojot ar to, ka frakcija beigusi pastāvēt.

Pieņemot šādu lēmumu, Saeima nav pārkāpusi ne Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumu, ne Saeimas kārtības rulli, atsaucoties uz Juridiskā biroja vadītāju, portālu "Delfi" informēja Saeimas Preses dienestā. Dienests atgādina, ka Saeimas komisiju izveides principus vispārīgi reglamentē Saeimas kārtības rullis un Saeimas lēmums "Par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumiem".

"Ikviena Saeimas komisija tiek veidota tā, lai tiktu nodrošināta proporcionāla frakciju pārstāvība attiecīgajā komisijā. Deputātu iecelšanas noteikumus parlamentārās izmeklēšanas komisijā reglamentē Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likums, kas pēc būtības paredz tādu pašu deputātu iecelšanas un frakciju pārstāvības principu, kāds tiek piemērots citu Saeimas komisiju izveidošanas gadījumā," informēja Preses dienestā, piebilstot, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanas gadījumā papildus ir jāņem vērā tās uzdevums un darbības specifika.

Tā nav pastāvīga komisija un ir izveidota uz noteiktu laiku specifisku uzdevumu veikšanai, un tā nav daļa no tiesu sistēmas. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galvenā funkcija ir veikt izmeklēšanu.

Kā skaidro dienestā, šīs funkcijas veikšanai ir nepieciešams, lai komisijas sastāvs paliktu pēc iespējas nemainīgs visā tās uzdevuma izpildes laikā. Citādāk varētu izveidoties situācija, ka tie deputāti, kuri ir uzklausījuši uzaicināto personu paskaidrojumus un veikuši izmeklēšanas darbības, nav tie, kuri sastāda gala ziņojumu.

Taču šo noteikumu nedrīkstētu interpretēt tādējādi, ka konkrētas Saeimas frakcijas darbības izbeigšanās gadījumā vai deputāta izvēle izstāties no frakcijas varētu liegt komisijai izpildīt tai uzticēto uzdevumu – izveidot, pieņemt, iesniegt galaziņojumu un informēt Saeimu, kā arī sabiedrību par dotā uzdevuma izpildi, skaidro Meistere.

Jau vēstīts, ka Sudraba ir pērn vasarā izveidotās parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti "oligarhu lietas" kriminālprocesā priekšsēdētāja. Par Sudrabas atsaukšanu balsoja 39 deputāti, pret – 25, bet atturējās – 18 tautas kalpi. Līdz ar to lēmums par viņas atsaukšanu netika pieņemts.

Tāpat ziņots, ka, neskatoties uz "oligarhu lietas" Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļa, deputāta Andreja Judina ("Par"/V) asiem iebildumiem, komisija ceturtdien nolēma apstiprināt komisijas galaziņojumu.

Jau vēstīts, ka Saeimas Prezidijs trešdien izskatīja deputāta Ringolda Baloža iesniegumu par izstāšanos no partijas NSL, līdz ar to šī frakcija oficiāli beigusi pastāvēt.

Tas saistīts ar to, ka pēc Baloža izstāšanās NSL frakcijā palika četri deputāti, bet Saeimas kārtības rullī noteiktais minimālais parlamentāriešu skaits frakcijā ir vismaz pieci.

Četri deputāti, kas palika NSL frakcijā – Inguna Sudraba, Gunārs Kūtris, Aivars Meija, Romāns Mežeckis – turpmāk parlamentā darbosies kā pie frakcijām nepiederošie deputāti.

Saeima ceturtdien nolēma atsaukt Kūtri un Meiju no parlamenta Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas.

Parlamentā skaidroja, ka šāds lēmums saistīts ar to, ka NSL frakcija oficiāli beigusi pastāvēt pēc deputāta Baloža izstāšanās no tās. Normatīvais regulējums nosaka, ka Mandātu komisijā jāstrādā pa diviem deputātiem no katras frakcijas, bet Nacionālajā drošības komisijā (NDK) – pa vienam.

Deputāts Balodis tika atsaukts arī no darba Saeimas NDK, jo NDK strādā pa vienam pārstāvim no katras Saeimas frakcijas.