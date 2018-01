Ceturtdien kolēģu vairākuma atbalstu tā arī neguva Nacionālās apvienības (NA) deputātu ierosinājums par Ingunas Sudrabas (NSL) atsaukšanu no tā dēvētās "oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijas.

Saeima lēma iekļaut šo jautājumu darba kārtībā, tomēr par ierosinājumu balsoja 43, pret bija 42, bet atturējās 4 tautas kalpi.

Par Sudrabas atsaukšanu balsoja deputāti no “Vienotības”, Nacionālās apvienības, kā arī deputāti no Latvijas reģionu apvienības (LRA). Savukārt pret bija ZZS deputāti un partijas “Saskaņa”deputāti, kā arī Ringolds Balodis. Atturējās Inesis Boķis (V), Valdis Skujiņš (ZZS), pati Sudraba un Viktors Valainis (V). Nebalsoja Hosams Abu Meri.

Pēc balsojuma tribīnē savu motivāciju izteikt kāpa Inguna Rībena (NA) un Janīna Kursīte-Pakule (NA). Savukārt deputāts Artuss Kaimiņš (KPV LV) pēc balsojuma norādīja, ka deputātam Hosamam Abu Meri (V) balsojuma pults nav strādājusi un balsojums nav leģitīms. Kaimiņš lūdza atkārtoti balsot. Abu Meri apstiprināja, ka viņam balsojuma pults nav strādājusi. Saeima pasludināja 15 minūšu tehnisko pārtraukumu, lai pārliecinātos, ka deputātam strādā balsošanas pults.

Pēc pārtraukuma Saeimas spīkere Ināra Mūrniece (NA) lūdz vēlreiz veikt deputātu reģistrāciju. Tajā secināts, ka reģistrējušies nav deviņi deputāti, kuri Saeimas sēdē nav. Līdz ar to tika secināts, ka sistēmā problēmu nav, un par šo jautājumu atkārtota balsošana nenotika.

Likumprojektu Saeimā bija iesnieguši Nacionālās apvienības deputāti Raivis Dzintars, Imants Parādnieks, Gaidis Bērziņš, Ināra Mūrniece, Einārs Cilinskis, Rihards Kols, Aleksandrs Kiršteins, Romāns Naudiņš, Kārlis Krēsliņš, Edvīns Šnore, Jānis Dombrava, Ritvars Jansons, Andris Buiķis, Inese Laizāne, Janīna Kursīte-Pakule.

Par atkārtoti iesniegto lēmumprojektu par Sudrabas atsaukšanu Saeimas sēdē sākās krasas diskusijas. Pirmais tribīnē kāpa Ivars Zariņš (S) un lūdza iesniedzējus piedalīties debatēs un motivēt šī lēmumprojekta iesniegšanu. "Kāda ir jēga šim. Tā vietā, lai strādātu. Priekš kam šis cirks ir jāturpina. Cik ilgi taisīsim cirku no Saeimas," satraukts bija deputāts.

Savukārt Valdis Kalnozols (ZZS) nosauca sevi par idiotu, jo nesaprot, mērķi šim balsojumam. "Variet saukt mani par idiotu," noteica Kalnozols.

Savukārt komisijas loceklis, deputāts Ritvars Jansons kolēģiem skaidroja, ka šis solis bija "jāizdara jau pašā izmeklēšanas komisijas sākumā". Viņš arī atgādināja, ka tieši viņš jau pašā komisijas darbības sākumā to ierosinājis un arī pamatojis savu viedokli "Nevar vadīt cilvēks, kurš ir minēts konkrētās sarunās kā Krievija atbalstīts premjera kandidāts," noteica Jansons, piemetinot, ka galaziņojums ir nekonkrēts un remdens.

Deputāts Kārlis Seržants (ZZS) pauda viedokli, ka viņam nav jāpiedalās citu partiju taisnošanās procesā vēlētājiem, tāpēc balsos pret. Savukārt Nacionālas apvienības Raivis Dzintars atgādināja, ka viņa pārstāvētā partija jau tad, kad runāts, vai uzticēt komisijas vadīšanu Sudrabai, balsojuši pret. Runājot par šodien Saeimā iesniegto likumprojektu, Dzintars piekrita, ka arī vairāki NA biedri uzskatījuši, kas tas ir simbolisks balsojums, kas nemaina būtību. “Mūs vēlētājiem ir svarīgi, lai NA arī simboliskā balsojumā paustu savu nostāju,” noteica Dzintars, novēlot katram turēties pie šādiem principiem.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā Saeima nolēma neatsaukt deputāti Ingunu Sudrabu no "oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijas.

Sudraba ir pērn vasarā izveidotās parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti "oligarhu lietas" kriminālprocesā priekšsēdētāja. Par Sudrabas atsaukšanu balsoja 39 deputāti, pret – 25, bet atturējās – 18 tautas kalpi. Līdz ar to lēmums par viņas atsaukšanu netika pieņemts.

"Par" Sudrabas atsaukšanu balsoja 18 "Vienotības" deputāti, deviņi Nacionālās apvienības parlamentārieši, septiņi "Latvijas Reģionu apvienības" deputāti, Kārlis Seržants no ZZS, kā arī deputāti Ringolds Balodis, Artuss Kaimiņš, Ilmārs Latkovskis un Edvards Smiltēns.

"Pret" bija 23 "Saskaņas" deputāti, Andris Siliņš no ZZS un deputāts Gunārs Kūtris, bet atturējās 15 deputāti no ZZS, pati Sudraba, kā arī Aivars Meija un Romans Miloslavskis. Balsojumā nepiedalījās Aija Barča, Augusts Brigmanis un Ainārs Mežulis no ZZS, kā arī Janīna Kursīte-Pakule un Ingūna Rībena no "Visu Latvijai-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK".