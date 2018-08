LVC atzīmē, ka vienlaikus valsts autoceļu tīklā noris aktīva būvdarbu sezona, tāpēc autobraucējiem jābūt īpaši uzmanīgiem, kā arī savlaicīgi jāsalplāno brauciena maršrutu, iepazīstoties ar visiem aktuālajiem ceļu remontdarbiem LVC mājaslapā.

Ieteicamais maršruts, dodoties uz Aglonu no Rīgas: no Rīgas līdz Aizkrauklei pa Daugavas kreiso krastu pa autoceļiem Rīgas HES–Jaunjelgava un Bauska–Aizkraukle līdz Pļaviņu HES, tālāk virzoties pa Daugavas labo krastu pa Daugavpils šoseju līdz Nīcgalei, kur jānogriežas uz autoceļu Višķi–Nīcgale un jābrauc līdz Špoģiem. Tālāk var doties pa Rēzeknes–Daugavpils šoseju līdz rotācijas aplim krustojumā ar autoceļu Krāslava–Preiļi–Madona un tad līdz Aglonai.

Taču ieteicamais maršruts, dodoties uz Aglonu no Kurzemes, ir pa Jelgavas šoseju līdz Rīgas apvedceļam A5, pa apvedceļu A5 līdz autoceļam Rīgas HES–Jaunjelgava un tad tālāk no Rīgas.

Kā arī tiek piedāvāti divi ieteicamie maršruti, dodoties uz Aglonu no Vidzemes, - pa autoceļu Cēsis–Vecpiebalga–Madona līdz autoceļam Jēkabpils–Rēzekne, tad līdz Jēkabpilij un tālāk kā no Rīgas, vai līdz Rēzeknei un tālāk pa Rēzeknes–Daugavpils šoseju līdz rotācijas aplim krustojumā ar autoceļu Krāslava–Preiļi–Madona un tad līdz Aglonai.

LVC aicina autovadītājus neizmantot autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona posmu no Jēkabpils–Rēzeknes šosejas līdz Rēzeknes–Daugavpils šosejai, jo no Atašienes krustojuma līdz Steķiem un no Preiļiem līdz Bašķiem ir būvdarbu posmi ar kopumā 10 luksoforu posmiem, kas laiku ceļā pagarinās par pusotru stundu.

Lielākie satiksmes ierobežojumi Latgalē ir Jēkabpils–Rēzeknes šosejas posmā no Varakļāniem līdz Viļāniem, kur turpinās remontdarbi un ceļā paiet pusstunda. Divi luksoforu posmi ir arī no Rēzeknes līdz Ludzai. Tostarp uz reģionālā autoceļa Rēzekne–Gulbene norit remontdarbi un ceļš no Rēzeknes apvedceļa līdz Dricāniem prasa stundu, jo ir pieci luksoforu posmi un vēl trīs metru platuma ierobežojums posmā no Rēzeknes līdz Audriņiem.

Uz Daugavpils apvedceļa satiksme pāri Daugavai tiek organizēta ar luksoforiem un augstuma ierobežojums pār pagaidu tiltu ir 4,2 metri, bet platuma ierobežojums ir 2,7 metri.

LVC norāda, ka ceļa remontdarbus no Preiļiem līdz Bašķiem uz autoceļa Krāslava–Preiļi-Madona var apbraukt vairākos veidos. Preiļos var nogriezties uz Feimaņiem, tad braukt līdz autoceļam Rēzekne–Daugavpils un tālāk līdz Aglonai. Vē var Līvānos braukt taisni, pa Daugavpils šoseju līdz pagriezienam uz Nīcgali un tālāk līdz Višķiem jeb autoceļam Rēzekne–Daugavpils pa autoceļu Višķi–Nīcgale. Višķos pa autoceļu A13 jādodas Rēzeknes virzienā līdz krustojumam ar autoceļu Krāslava–Preiļi–Madona un tālāk līdz Aglonai.

Saglabājas arī satiksmes ierobežojumi kravas auto tranzītsatiksmei Aglonas apkārtnē. Lai nodrošinātu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku dalībnieku drošību, sākot no 12. augusta pulksten 17 līdz 15. augusta pulksten 18 tiks slēgta kravas auto tranzītsatiksme pa vairākiem valsts autoceļiem Aglonas apkaimē Dagda–Aglona posmā Sloboda–Aglona, Krāslava–Preiļi–Madona posmā Krāslava–krustojums ar autoceļu A13 Krievijas robeža (Grebņeva)– Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža(Medumi), Krāslava–Izvalta–Šķeltova–Aglona posmā Šķeltova–Aglona, uz Grāveriem, Jaunaglona–Aglona, Aglona–Višķi.

Kā apbraucamos ceļus ieteicams izmantot autoceļu Malta–Sloboda, Kastīre–Kategrade–Kameņeca–Kapiņi, Jaunokra–Grāveri, Grāveri–Višķi līdz A13. Uz Aglonas svētku dalībniekiem un sabiedrisko transportu šie ierobežojumi neattieksies.

LVC aicina autovadītājus ar izpratni izturēties pret ieviestajiem satiksmes ierobežojumiem, ievērot satiksmes organizācijas kārtību, kā arī rēķināties ar iespējamu garāku ceļā pavadīto laiku.