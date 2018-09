Pulksten 12.10 VUGD devās uz kādu daudzdzīvokļu namu Rīgā, kur 18 kvadrātmetru platībā dega dzīvoklis. No tā ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku, bet no nama augšējiem stāviem izglāba vēl trīs cilvēkus. Trīs ugunsnelaimē cietušos VUGD nodeva mediķiem. Kopumā no citiem dzīvokļiem evakuēti vēl 13 cilvēki un suns. Liesmas VUGD likvidēja pulksten 14.02.

Pulksten 19.45 VUGD steidza uz kādu divstāvu dzīvojamo māju Rīgā, kur vienā no dzīvokļiem bija aizdedzies ēdiens. No piedūmotās telpas izglābts viens cilvēks, kuru ugunsdzēsēji nodeva mediķu aprūpē. Pulksten 20.17 VUGD ugunsgrēku likvidēja.

Pulksten 20.33 VUGD devās uz kādu daudzdzīvokļu ēku Jelgavā, kur vienā no dzīvokļiem dega bez uzraudzības atstāts ēdiens. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kuru nodeva mediķiem. Ugunsgrēku likvidēja pulksten 21.

Krustpils novada Mežāres pagastā ap pulksten 15 ar atklātu liesmu aizdegās sadzīves atkritumi 400 kvadrātmetru platībā. Šo paaugstinātās bīstamības ugunsgrēku VUGD lokalizēja pulksten 22.22 un šobrīd turpina dzēšanas darbus.

Īsi pirms pusnakts Madonas ielā Jēkabpilī ugunsgrēks izcēlās saimniecības ēkā, kur 300 kvadrātmetru platībā dega vienstāva ķieģeļu ēka. Šo paaugstinātās bīstamības ugunsgrēku VUGD lokalizēja pulksten 2.58 un šobrīd turpina dzēšanu.

Brīvdienās ugunsdzēsēji – glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, riepas, koks, krūmi, sausā zāle, lapu kaudze, siena ruļļi, skaidas, šķelda, meža zemsedze, sadzīves mantas, motorollers, piecas vieglās automašīnas, katlu māja, šķūnis, divas vasarnīcas, pirts, dārza māja un trīs gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.

Palīdzot bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem dzīvniekiem, ugunsdzēsēji glābēji Jaunciema 8. šķērslīnijā Rīgā un Nākotnes ielā Gulbenē no kokiem nocēla kaķus, bet Austuves ielā Rīgā no akas izcēla tajā iekritušu suni.

No 15. septembra pulksten 6.30 līdz 17. septembra pulksten 6.30 VUGD saņēma 110 izsaukumus – 54 uz ugunsgrēku dzēšanu un 34 uz glābšanas darbiem, bet 22 no izsaukumiem bija maldinājumi.