Ceturtdien, 8. februārī, ap pulksten 14.30 tehnisku iemeslu dēļ bija evakuēta un slēgta Rīgas starptautiskā autoosta, kā arī "Galerija "Centrs"".

Kā portālam "Delfi" apstiprināja Valsts policijas pārstāve Simona Grāvīte, ceturtdienas pēcpusdienā tehnisku iemeslu dēļ tika slēgta Rīgas starptautiskā autoosta un "Galerija Centrs". Notikuma vietās bija ieradušies operatīvie dienesti.

Autotransporta direkcijas (ATD) pārstāve Zane Plone pavēstīja, ka autoosta darbu atsākusi ap pulksten 15.57.

Autoostas teritorijā netika ielaisti autobusi, kā arī neviens autobuss nekursēja no autoostas. "Pasažieri tika izlaisti no autobusiem ārpus autoostas teritorijas," norādīja Plone, piebilstot, ka tie izlaisti netālu no krastmalas.

ATD pārstāve skaidroja, ka pasažieriem, kuri autoostas evakuācijas laikā nokavējuši savu reisu, būs iespēja atgūt naudu par iegādāto biļeti "Rīgas starptautiskās autoostas" biļešu kasēs.

Vairāki sociālo tīklu lietotāji iemūžinājuši foto no notikuma vietas.

autobusi atiet no krastmalas.. pic.twitter.com/xvHe3ATJqI— Jānis Taurēns (@jtaurens) February 8, 2018