Nepilna puse studējošo nāk no vidēji pārtikušām ģimenēm, liecina "Eurostudent VI" pētījuma "Studentu sociālie un ekonomiskie apstākļi Latvijā" rezultāti.

Pētījumā noskaidrots, ka, vērtējot studentu ģimenes pārticību, no vidēji pārtikušām ģimenēm nāk 46% studentu. Zināmā mērā turīgas un pārtikušas ģimenes ir 32% studējošajiem, savukārt vēl 6% studējošo nāk no ļoti turīgām un pārtikušām ģimenēm.

No mazāk turīgām ģimenēm nāk aptuveni 16% studējošo - 12% ir no ne pārāk turīgām un pārtikušām ģimenēm, savukārt vēl 4% - no ģimenēm, kas nav turīgas un nav pārtikušas.

Analizējot studentu iespējas nodrošināt sevi ar pašu nepieciešamāko, noskaidrots, ka studenti no mazāk turīgām ģimenēm nereti nevar atļauties ļoti būtiskas lietas. Piemēram, gandrīz katrs ceturtais students no mazāk turīgas ģimenes nevar atļauties normāli ēst, katrs otrais - iegādāties apģērbu un apavus, kā arī apmeklēt sev vēlamos kultūras pasākumus. 61% studējošo no šādām ģimenēm nevar iegādāties sev vēlamās grāmatas, bet iegādāties sporta, izklaides inventāru vai arī ilglietojamās preces nevar atļauties attiecīgi 72% un 79% studējošo.

Pārtikušu ģimeņu vidū studējošie retāk norādījuši uz nespēju atļauties iegādāties iepriekšminētās preces vai pakalpojumus.

Pētījums tika īstenots kā aptauja, kurā aptaujāti tika pilna laika studenti 29 valsts un juridisko personu dibinātās augstākās izglītības iestādēs Latvijā. Kopumā tika aptaujāti 2424 studējošie.

Pētījumā 2016./2017.gadā piedalījās 30 valstis, savukārt Latvija tajā piedalās kopš 2003.gada. Starptautiski salīdzināmi pētījuma rezultāti tiks prezentēti pavasarī.