Administratīvā apgabaltiesa šodien atcēla Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) lēmumu svītrot no 13. Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta partijas "Par alternatīvu" kandidātu Valdi Taupmani, atklāja tiesā.

CVK lēmums atcelts ar tā pieņemšanas dienu.

Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Tajā skaidrots, ka tiesa pēc analoģijas piemēroja Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma normas, kurā noteikts, ka Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātu un EP nevar ievēlēt personu, kura Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas saslimusi ar psihisku slimību, kas tai atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurai sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, kas nav atcelts.

Tiesa norādīja, ka šāds normas frāzējums tika ieviests pēc CVK ierosinājuma, līdz ar to būtu sagaidāms, ka tieši CVK spētu sniegt skaidrojumu par šāda atšķirīga regulējuma nepieciešamību, ko komisija izskatāmajā lietā nav darījusi.

Līdz ar to tiesa nesaskatīja kādu no nacionālajām interesēm izrietošu un būtisku personas pamattiesību ierobežojumu pamatojošu argumentu, kas norādītu uz to, ka uz Saeimas deputātu kandidātiem būtu attiecināmi stingrāki ierobežojumi, nekā uz EP deputātu kandidātiem. Uz šādas atšķirīgas pieejas nepieciešamību nav norādījusi arī CVK, skaidroja tiesā.

Taujāts par Centrālā vēlēšanu komisijas tālāko rīcību, CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars skaidroja, ka, lai varētu komentēt šo jautājumu, sākotnēji ir jāiepazīstas ar situāciju, kas izveidojusies pēc tiesas sprieduma.

Apgabaltiesā arī norādīja, ka "Rīcības partijas" deputāta amata kandidāta Aivara Zablocka pieteikums nav pieņemts, saistībā ar tajā atklātajiem trūkumiem. Arī šis lēmums nav pārsūdzams.

Savukārt lietā par Latvijas Krievu savienības (LKS) 13. Saeimas deputāta amata kandidātes Tatjanas Ždanokas svītrošanu no saraksta lēmums būs pieejams 3. septembrī.

Kā ziņots, kopumā dažādu iemeslu dēļ Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) no vēlēšanu kandidātu sarakstiem svītroja deviņus cilvēkus.

Par Ždanoku CVK rīcībā ir tiesas spriedums, kas apliecina, ka kandidāte ir darbojusies Latvijas Komunistiskajā partijā pēc 1991. gada 13. janvāra, un tāpēc uz kandidāti ir attiecināms Saeimas vēlēšanu likumā noteiktais kandidēšanas aizliegums. Tomēr, ņemot vērā Satversmes tiesas norādījumu katru šādu gadījumu izvērtēt individuāli, lai pārliecinātos, vai persona ar savu rīcību joprojām apdraud Latvijas valsts neatkarību un demokrātiskas tiesiskas valsts principus, CVK lūdza papildu informāciju DP un Satversmes aizsardzības birojam.

Pēc drošības iestāžu atzinumu saņemšanas CVK lēma Ždanoku svītrot no kandidātu saraksta.

Tāpat CVK no vēlēšanu sarakstiem izslēdza divus "Rīcības parijas" kandidātus Zablocki un Nikolaju Žeļezņakovu, kā arī svītroti divi politiskā spēka "Par alternatīvu" pārstāvji - Zigfrīds Laicāns un Taupmanis.

CVK no sarakstiem lēma izsvītrot arī Latvijas Reģionu apvienības kandidātu Edgaru Krūmiņu, partijas "Progresīvie" pārstāvi Katrīnu Brandalu, Latvijas Centriskās partijas kandidātu Aivaru Silinieku un partijas "No sirds Latvijai" kandidātu Jevgēniju Sadovski.