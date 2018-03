Tieslietu padome pirmdien pauda atbalstu Tiesu izpildītāju padomei, kura lūdza, lai Tieslietu padome neatbalstītu grozījumus Tiesu izpildītāju likumā, ar kuriem tiktu pārskatīta tiesu izpildītāju samaksa.

Tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs Andris Spore, vēršoties pie Tieslietu padomes, norādīja, ka tiesu izpildītāji ir ar mieru pārskatīt savu samaksu, taču to nevar darīt tā, kā to paredz Saeimā otrajā lasījumā atbalstītie grozījumi. Deputāta Valda Kalnozola (ZZS) rosinātajos grozījumos norādīts, ka tiesu izpildītājiem tiek paredzēti 2,5% un 10 000 eiro griesti amata atlīdzībai un izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem no atgūtās summas.

Spore norādīja, ka šādā veidā tiktu traucēta tiesu izpildītāju darba veikšana, kā piemēru minot to, ka tiesu izpildītāju samaksa tiek novirzīta arī šķērssubsīdijām, ar kurām tiek apmaksāts tiesu izpildītāju darbs tajos piedziņas procesos, kas veikti valsts labā, kuros nav izdevies neko atgūt.

Klātesošie arī norādīja, ka pašreizējā redakcijā Kalnozola izteiktie grozījumi apdraudētu tiesu izpildītāja institūta darbību reģionos, tādējādi ietekmējot tiesas spriedumu izpildi.

Tieslietu padome vienbalsīgi nolēma neatbalstīt neizvērtētu tiesu izpildītāju takses ierobežošanu, bet lēma atbalstīt tiesu izpildītāja amata atlīdzības takses apmēra noteikšanu atbilstoši izpildītā darba apjomam un samērīgi ar piedzenamā parāda apmēru.

Pašlaik Ministru kabineta noteikumi nosaka, kādas summas tiesu izpildītājs saņem papildus amata atlīdzībai un izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem. Saskaņā ar tiem tiesu izpildītājs saņem amata atlīdzību attiecīgos procentos atkarībā no atgūtās summas.

Ja atgūtā summa ir līdz 4269 eiro, tie ir 15%, no 4270 līdz 14 229 eiro - 640,35 eiro plus 10% no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 4269 eiro, un no 14 230 līdz 142 287 eiro - 1637 eiro plus 5% no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 14 229 eiro.

Ja atgūtā summa ir no 142 288 līdz 711 436 eiro, tad tiesu izpildītājs saņem 8039 eiro plus 3% no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 142 287 eiro, no 711 437 līdz 1 422 872 eiro - 25 114 eiro plus 2% no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 711 436 eiro.

Ja atgūtā summa pārsniedz 1 422 872 eiro - 39 342 eiro plus 1% no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 1 422 872 eiro.