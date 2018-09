Līdzšinējā kārtība paredz, ka priekšsēdētāju amatā ieceļ Tieslietu padome pēc tieslietu ministra priekšlikuma.

Tiesnešu aptauja jautājumā par izmaiņām tiesu priekšsēdētāju iecelšanas kārtībā tika organizēta pēc Rīgas apgabaltiesas tiesneša Jura Stukāna priekšlikuma. Tiesnešu vairākums vēlējās, lai šāds jautājums tiktu iekļauts tiesnešu neklātienes konferencē reizē ar tiesnešu pašpārvaldes institūciju elektroniskajām vēlēšanām.

Saeima pērn novembrī jau paplašināja Tieslietu padomes pilnvaras attiecībā uz apgabaltiesas priekšsēdētāju iecelšanu amatā. Parlaments pieņēma plašus grozījumus likumā "Par tiesu varu", tajā skaitā nosakot lielākas pilnvaras Tieslietu padomei. Piemēram, tika noteikts, ka apgabaltiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ieceļ amatā Tieslietu padome pēc tieslietu ministra priekšlikuma. Līdz tam personu šajā amatā iecēla tieslietu ministrs, saskaņojot ar padomi.

Otrdien notikušajā neklātienes konferencē arī tika ievēlēti tiesnešu pārstāvji Tieslietu padomē, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā un Tiesnešu disciplinārkolēģijā.

Par Tieslietu padomes locekli no apgabaltiesu tiesnešu vidus tika ievēlēta Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra Balta.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā no Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departamenta tiesnešu vidus ievēlēta Rudīte Vīduša, no Civillietu departamenta tiesnešu vidus – Aivars Keišs.

Tiesnešu disciplinārkolēģijā no AT tiesnešu vidus tika ievēlēti Krimināllietu departamenta tiesnesis Pēteris Opincāns un Civillietu departamenta tiesnese Inta Lauka, no apgabaltiesu priekšsēdētāju vidus – Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja Inguna Preisa un Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Edīte Knēgere, no rajona (pilsētas) tiesu priekšsēdētāju vidus – Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājs Ilgvars Jaunģelže un Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane, no rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku vidus – Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Elga Guitāne un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Žanna Zujeva.

Tiesnešu pašpārvaldes locekļus ievēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tieslietu padomē tiesnesi var ievēlēt atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Tiesnešu disciplinārkolēģijā un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā atkārtotu termiņu ierobežojums nav noteikts. Viens tiesnesis vienlaikus var ieņemt amatu tikai vienā pašpārvaldes institūcijā.

Elektroniskajās vēlēšanās piedalījās 382 no 558 tiesnešiem.