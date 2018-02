Buls studē Paula Stradiņa medicīnas koledžas programmas "Māszinības" 1. kursā — viņš regulāri apmeklējis gan lekcijas, gan praksi. Lielākā daļa no mācībām notiek laikā, kas valsts iestādēs skaitās oficiālais darba laiks. Koledžas mājaslapā teikts, ka šo studiju ilgums ir trīs gadi un profesiju var apgūt par valsts budžeta līdzekļiem.

Šonedēļ šī kursa studentiem bija prakse Jūrmalas slimnīcā. Prakses laiks ir no pulksten 9 līdz 15. Kā "Ir" skaidroja slimnīcas virsmāsa Rita Rozentāle, Buls ir praksē slimnīcā ar oficiālu nosūtījumu no Stradiņa medicīnas koledžas un nevienu prakses dienu nav nokavējis. "Viņš ļoti labi veic savus pienākumus. Es vienkārši priecājos par šo praktikantu," žurnālam sacīja Rozentāle. To, ka viņš ir tiesnesis, virsmāsa neesot zinājusi.

Tomēr ceturtdien pulksten 15 tiesnesim Bulam bija jābūt arī savā pamatdarbā, jo bija ieplānota tiesas sēde. Kā novēroja"Ir", tiesnesis ceturtdien Jūrmalas tiesu namā ieradās neilgi pēc pulksten 14.

Tiesas kalendārā redzams, ka visās februāra darbdienās, izņemot piektdienas un 21. februāri, tiesnesim sēdes noliktas pēcpusdienās, sākot no pulksten 15. Līdzīgu ainu "Ir" novērojis arī pērn novembrī, mēģinot sastapt tiesnesi Bulu, lai uzdotu jautājumus par viņa tiesvedībā nonākušajām aizdomīgajām maksātnespējas lietām. Arī toreiz Bula tiesas sēdes notika tikai pēcpusdienās. Savukārt Māszinību pirmā kursa lekciju plāns nākošajai nedēļai liecina, ka nodarbības sākas no rīta ap deviņiem un ilgst līdz vieniem vai trijiem.

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja Inese Siliņeviča žurnālam sacījusi, ka viņai neesot nekas zināms par Bula gaitām, darba laikā apgūstot mediķa profesiju. Lai arī Siliņeviča ir priekšsēdētāja arī Jūrmalas tiesu namā strādājošajiem tiesnešiem, praktiski viņas darba vieta atrodas Rīgā. "Godīgi sakot, no jums to dzirdu pirmo reizi. Es neesmu to akceptējusi un šobrīd pat nevaru pateikt, cik tas ir likumīgi pieļaujami," sacīja Siliņeviča.

Viņa norādīja, ka tiesneša darba laiks tiesā netiekot strikti uzskaitīts. "Mums ir nenormēts darba laiks. Tiesnesim ir jāpilda savi darba pienākumi, jāskata lietas, jāraksta spriedumi. Kurā laikā mēs rakstām spriedumus — tā ir tiesneša paša darba organizācija," pauda Siliņeviča.

Viņa atzīmēja, ka Bula darbam pērn veikts novērtējums un tas bijis pozitīvs. Turklāt izskatīto lietu skaita ziņā, viņš ir "pirmajā pieciniekā".

Pats Buls uz žurnāla jautājumiem neatbildēja arī pēc ierašanās tiesas namā — priekšsēdētāja palīdze ar tiesnesi sazinājās un paskaidroja, ka Buls nevēlas sniegt interviju.

Jau vēstīts, ka "Ir" pētījumā par aizdomīgām maksātnespējas lietām tiesnesis Buls izrādās līderis — pie viņa visbiežāk nonākušas firmas, kas pirms maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa mainījušas juridisko adresi. No 2008. līdz 2015. gadam pie Bula bija atceļojušas 28 šādas firmas ar kopumā 246 miljonu eiro saistībām. Turklāt par Bula lēmumiem maksātnespējas lietās iesniegti 12 protesti un Augstākā tiesa tos visus apmierinājusi saistībā ar būtiskiem pārkāpumiem.

Uz žurnāla jautājumiem par šīm lietām tiesnesis Buls atbildes nav sniedzis.