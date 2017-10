Tramps gaida savu Reihstāga ugunsgrēku, intervijā 'Delfi' pauž slavenais profesors Snaiders

Līdzīgi kā Krievijas prezidenta Vladimira Putina pārvaldītajā režīmā, arī ASV prezidenta Donalda Trampa vadības stilā saskatāmas vairākas fašisma pazīmes, intervijā portālam "Delfi" sacīja viens no ievērojamākajiem amerikāņu vēsturniekiem un domātājiem Jeila Universitātes profesors Timotijs Snaiders, kurš šonedēļ Rīgā Jesajas Berlina dienā uzstājās ar atklāto lekciju "No nenovēršamā pie mūžīgā: jaunā nebrīvības politika".

Snaiders intervijā portālam "Delfi" pauž uzskatu, ka, gluži kā Ādolfs Hitlers 1933. gadā neskaidros apstākļos notikušo Reihstāga ugunsgrēku izmantoja varas pārņemšanai, arī Donalds Tramps gaida izdevīgu brīdi un, iespējams, neilgi pirms nākamajām vēlēšanām centīsies izsludināt valstī ārkārtas stāvokli.

Tāpat sarunā Snaiders pamato, kāpēc Baltijas valstu bailes no Krievijas ir vērtējamas kā racionālas, kā arī raksturo, kāpēc pēc Aukstā kara nepiepildījās slavenais politologa Frensisa Fukujamas vērtējums par vēstures beigām un liberālās pasaules kārtības nostiprināšanos.

Diemžēl Trampa kungam vispār necik nerūp Latvijas drošība, nerūp arī Eiropas, viņam pat neinteresē ASV drošība. Ja viss būtu atkarīgs tikai no viņa, tad mēs visi esam nolemti. Timotijs Snaiders

Jūs topošajā grāmatā "Origins of unfreedom: Russia, Europe, America" ("Nebrīvības izcelsme: Krievija, Eiropa, Amerika") skaidrojat, ka "Brexit", Trampa ievēlēšana, populisma popularitātes pieaugšana ir bijuši Krievijas politikas mērķi. Ja tā ir taisnība, tad iznāk, ka Rietumvalstis ir ārkārtīgi vājas pret Krievijas ārpolitiku?

Grāmatā cenšos izskaidrot, kā mēs esam nokļuvuši līdz punktam, kur pašreiz atrodamies, – kāpēc mēs esam šādā pārsteidzošā laikā, kad Tramps ir spējis kļūt par ASV prezidentu, laikā, kad briti nobalsojuši par "Brexit", laikā, kad tik daudzviet Eiropā populistiem klājas ļoti labi.

Uz jūsu jautājumu var atbildēt divās daļās: pirmkārt, daudzējādā ziņā mēs paši sevi esam padarījuši viegli ievainojamus. ASV savu ievainojamību ir panākušas, pieļaujot ārkārtīgi augstus sociālās nevienlīdzības apstākļus. Eiropa sevi padarījusi ievainojamu, nespējot izprast pati sava kontinenta vēsturi. Krievija šo ievainojamību ir izmantojusi. Nav tā, ka viņi būtu spēcīgi, bet mēs vāji, drīzāk – visi savā ziņā ir vāji.

Krievija ASV prezidenta vēlēšanu laikā bija spējīga šo vājumu izmantot savā labā. Viņi izmantoja apstākļus, kuros amerikāņi vienkārši nebija gatavi, ka kāds mēģinās viņu vēlēšanas sabotēt. ASV nebija gatavas tam, ka tik daudz amerikāņu noticēs politiskajai fikcijai. Nebija gatavas tam, cik naivi amerikāņi attiecas pret internetu un to, kā tas strādā.

Vai tas nozīmē, ka kopumā Krievija ir spēcīgāka par ASV? Nē. Tas nozīmē, ka Krievija ir kaut ko sapratusi, apjautusi, kā vājināt mūsu spēkus, un te mēs nonākam pie otras atbildes daļas – Krievijas ārpolitikas mērķis nav padarīt Krieviju varenu. Tā pašlaik nevar būt stiprāka par to, kāda jau ir. Šīs politikas mērķis ir padarīt visus citus vājākus. Pārējo spēkus samazināt līdz tādam līmenim, kāds Krievijai ir pašlaik.

Domājot par multipolāru spēku sadalījumu starp valstīm, politologi parasti uzsver, ka tieši tur Krievija cenšas nokļūt. Un tas tomēr ietver spēku, ietekmes palielināšanos. Kāpēc domājat, ka tas nav būtisks Maskavas mērķis?

Jā, viņi var relatīvi kļūt spēcīgāki, bet svarīgi ir tas, ka, lai Krievija nokļūtu pie šīs multipolārās sistēmas, tai jāšķeļ Eiropas Savienība un jānovājina ASV. Krievija pie šādas sistēmas nevarētu nokļūt, izmantojot tradicionālās metodes, proti, ar ekonomiku vien nepietiktu. Salīdzinājumam, Eiropas ekonomika vienkārši ir astoņas vai deviņas reizes lielāka nekā Krievijas. Un tik ilgi, kamēr eksistē Eiropas Savienība, šis samērs nemainīsies. Tas nemainīsies arī tāpēc, ka pašreizējais Krievijas pārvaldes modelis – kleptokrātija – nepieļauj vērienīgu ekonomikas izaugsmi. Šādā modelī pārāk daudz naudas atrodas pārāk maz cilvēku rokās.

Mēs esam krietni naivāki par latviešiem vai ukraiņiem, jo latvieši, ukraiņi, lietuvieši – viņi zini, ka eksistē šie izdomātie vēstījumi, amerikāņi to vienkārši nezina Timotijs Snaiders

To ņemot vērā, uzsveru, ka no ekonomikas perspektīvas Krievija nevar kļūt par globālu lielvaru. Bet tas, ko viņi var darīt, ir izmantot jaunas tehnikas, izmantot cilvēkus un likt viņiem nolaisties Krievijas līmenī.

Pēc Aukstā kara slavenais politologs Fukujama paredzēja pilnīgi citus apstākļus nekā tos, kuros atrodamies pašlaik. Viņaprāt, līdz ar PSRS sabrukumu bija pienākušas vēstures beigas un liberālā pasaules kārtība nostiprinājusies kā galīga. Kas nogāja greizi, kāpēc mums tagad tomēr ir jārunā par to, ka Krievija ar autoritatīvu režīmu ir nopietna problēma Rietumu demokrātijām?

Viena no problēmām, kas sagādāja vilšanos, ir pati šī ideja, ka vēsturei var pienākt gals un ka liberālismam vairs nav alternatīvu. Šāds pieņēmums bija intelektuāla pašnāvība, jo, protams, vēsturei nav tādu beigu, tā ir nebeidzama, un vienmēr ir iespējamas alternatīvas. Viena no lietām, kas ir notikusi, ir šo alternatīvu uzplaukums, ko mēs īsti nebijām pamanījuši, jo, nu, dzīvojām pārliecībā, ka alternatīvu nav.

Piemēram, kad Baraks Obama sacīja, ka Krievija ir tikai reģionāla lielvara, viņš nedomāja par to, kā vara ir mainījusies, ka tā var strādāt dažādi. Viņš, to sakot, nevarēja iedomāties, ka Krievija būs spējīga ietekmēt ASV prezidenta vēlēšanu rezultātus.

Vēl viena lieta, kas vismaz ASV nogāja greizi, bija tas, ka bez sava ierastā ienaidnieka, bez Padomju Savienības, mēs ļāvām daļai sabiedrības nonākt pagrimumā. Proti, sacensībā ar Padomju Savienību mēs likām lielāku uzsvaru uz to, lai parādītu, ka ar kapitālismu ir iespējams izveidot labklājības valsts paraugu, tika vairāk domāts par rasu vienlīdzību. Ironiski, bet bez Padomju Savienības ir grūtāk šo fokusu uzturēt.

Tam tad nevajadzētu strādāt abos virzienos? Proti, Krievijas ekonomika šajā laikā ir ievērojami augusi.

Tā tomēr ir pavisam citāda situācija. ASV bija sabiedrība, kuras vērtības tika veidotas uz brīvības pamata. Un tik ilgi, kamēr eksistēja PSRS, viņi sacīja, ka jūs Amerikā nespējat paši īstenot savus noteiktos standartus.

Aukstais karš patiesi bija propagandas cīniņš, tā laikā mums nācās solīt, ka strādāsim cītīgāk ar nabadzības un nevienlīdzības jautājumiem. Tagad apstākļi ir citi, Krievija vairs nemēģina atgādināt, ka ASV nespēj pašas īstenot sevis noteiktos standartus. Tagad tā saka – nav nemaz nekādu standartu! Demokrātija ir meli. Cilvēktiesības ir meli. Valsts nemaz nevar tik daudz ko paveikt. Visiem vajadzētu palikt mājās un vienkārši būt ciniskiem par visu. Viņu pieeja ir mainījusies. Tas pats attiecas uz patiesības nozīmi – tāda Krievijas izpildījumā vienkārši neeksistē, jo viss ir izdomāts vai safabricēts.

Vienlaikus pati Krievija necenšas sasniegt kādas citas valsts standartus, jo tās taktika tik tiešām ir standartu kā tādu noliegšana.

Pieminējāt patiesības jēdzienu un to, ka Krievijā šis jēdziens neeksistē vai ir ļoti vārgs. Vai te Trampa vadībā Krievija un ASV nekļūst līdzīgas? Un, ja kļūst, kā Rietumvalstīm izbēgt no šīs patiesības nozīmes noniecināšanas?

Es piekrītu, ka situācijas līdzinās. Tā ir jaunā autoritārisma varas tehnika. Kļūst tik vienkārši un iespējami pateikt, ka nav nekādu faktu, viss ir izprotams no perspektīvas, kā aplūko jautājumu, – tas padara pilsonisko sabiedrību par teju neiespējamu. Tas ļauj cilvēkiem ar naudas resursiem un mediju kontroli pārvaldīt dzīves ikdienu, jo, ja reiz nav patiesības, tad nav arī faktu. Un kā lai izaicina sabiedrību, kurā nav faktu? Kāda nozīme šādos apstākļos tam, ja esat žurnālists vai esat atklājis kādu noziegumu? Un, ja reiz nekas nav patiess, kā lai pilsoņi viens otram uzticas? Ja nekas nav patiess, kā lai izveido opozīciju vai pretestību valdībai? Tādos apstākļos vienkārši nebūtu pret ko cīnīties vai par ko vienoties.

Teikt, ka Tramps ir fašists, gan būtu pārspīlēti. Tāpat arī būtu smieklīgi pieņemt, ka amerikāņu režīms ir fašistisks. Taču, neskatoties uz to, Trampa darbībai atbilst vairākas fašisma pazīmes.

Tā ir ļoti mānīga politikas forma, kas mēdz būt parocīga kleptokrātiskiem oligarhu režīmiem. Tramps ir tāda veida politiķis. Gadās, ka viņš saka patiesību, bet galvenokārt tikai nejaušības dēļ. Tas ir tā, it kā viņš ar tanku brauktu taisni pa kādu lauku reģionu un reizi pa reizi tad neizbēgami uztrāpītu uz kāda seguma posma, kur būtu arī ceļš.

Un runa nav tikai par to, ka viņš melo. Viņš izdomā dažādas pasakas. Tas ir diezgan līdzīgi ar to, kā notiek Krievijā. Viņam ir šī ideja, ka Obama ir piedzimis Āfrikā. Bet tas ir izdomājums, parasts pastāstiņš, kas nebalstās realitātē pamatotos faktos.

Tas izsit no ierindas, amerikāņi šādam līderim vienkārši nav gatavi. Mēs esam krietni naivāki par latviešiem vai ukraiņiem, jo latvieši, ukraiņi, lietuvieši – viņi zini, ka eksistē šie izdomātie vēstījumi, amerikāņi to vienkārši nezina – viņi atver internetu un uzreiz domā, ka tas ir tas pats, kas laikraksts. Viņi nezina atšķirību.

Ko ar to iesākt? Pirmkārt, jāatzīst, ka tas ir galvenais politiskais jautājums, kas mūslaikos ir jārisina. Ja likuma vara un demokrātiskas sabiedrības izdzīvos, tad tām ir jābalstās faktos balstītā realitātē. Otrkārt, liberālām valdībām ir jāatbalsta tradicionālā žurnālistika. Viņiem ir jāparūpējas, lai žurnālisti būtu nodrošināti ar labiem darba apstākļiem. Treškārt, sabiedrībai vispirms vajadzētu pievērst uzmanību patiešām žurnālistikai, nevis jebkam, kas pagadās internetā.

To ir viegli pateikt, bet cilvēki, kuri dzīvo informācijas burbuļos, paši neraujas no tiem izkļūt, bieži neapzinās, ka tādos atrodas.

Ir vēl viena lieta, ko varam iesākt. Un es šeit runāju konkrēti par ASV - cilvēkiem ir vairāk vienam ar otru jārunā. Ļaudis pavada visu laiku šajos burbuļos un nemaz neatlicina brīdi, lai aprunātos ar īstiem cilvēkiem.

2015. gadā konferencē Briselē norādījāt, ka Krievijas īstenotajā politikā ir saredzamas līdzības ar fašismu. Vai tagad, kad esat norādījis uz ASV un Krievijas līderu zināmām līdzībām, fašisma salīdzinājumu vērstu arī pret ASV?

Jā, noteikti. Teikt, ka Tramps ir fašists, gan būtu pārspīlēti. Tāpat arī būtu smieklīgi pieņemt, ka amerikāņu režīms ir fašistisks. Taču, neskatoties uz to, Trampa darbībai atbilst vairākas fašisma pazīmes.

Piemēram, kad viņš runā ar publiku, viņš iedrošina uz vardarbību. Viņš iedrošina vienu sabiedrības daļu vērsties pret kādu citu. Kad viņš runā par ASV globālā mērogā, tad vienmēr piemin, ka ASV ir nevainīga valsts, kas kļūdas nepieļauj. Vienmēr tas ir kāds ārējais faktors, kas vai nu kļūdās, vai cenšas nodarīt pāri ASV. Šie apsvērumi atbilst fašistiskam pasaules redzējumam.

Foto: Juris Ross

Gluži kā Putins, Tramps ar nostalģiju raugās uz 20. gadsimta trešo desmitgadi. Šo laiku viņš mēdz pieminēt kā sava veida ideālu. Viņš ir patvaļīgs likuma priekšā, viņam likums nerūp. Irānas vienošanās ir ļoti labs piemērs. Viņš nevis cenšas saturiski pamatot kādu atteikšanos no starpvalstu līgumiem, bet paziņo, ka tiem neuzticas. Viņš ir izmantojis prezidenta tiesības apžēlot šerifu, kas ieslodzītos bija turējis teju koncentrācijas nometnes apstākļos. Viņš, uzrunājot publiku, pat izmanto to pašu frāzi, ko Hitlers: "Es esmu jūsu balss."

Jūs mēdzat sacīt, ka Tramps gaida savu Reihstāga ugunsgrēka brīdi, lai to izmantotu savā labā. Ko tieši ar to domājat?

Ar Reihstāga ugunsgrēka salīdzinājumu es saprotu terorisma vai kāda cita notikuma izmantošanu, lai notikušās traģēdijas dēļ izziņotu vispārēju valsts ārkārtas stāvokli, kas galu galā novestu pie republikas beigām.

Tas ir tas, kas Vācijā notika 1933. gadā. Iemesls, kāpēc es par to uztraucos ASV kontekstā, ir tas, ka pašlaik mēs piedzīvojam laiku, ko varētu dēvēt par sava veida diktatora lugas pirmo lapaspusi. Tramps nepārtraukti runā par terorismu, bet vienlaikus nedara neko tādu, lai mazinātu tā iespējamību. Tieši otrādi, viņš to veicina.

Krievija tikko iejaucās ASV prezidenta vēlēšanu kampaņā, vienkāršojot, Krievija izvēlējās ASV prezidentu.

Trampa administrācija necenšas izveidot jaunus likumprojektus, tā gada laikā nav apstiprinājusi teju nevienu likumu. Tramps vienkārši ļauj savai valstij atrasties brīvgaitā. Un, kad pēc gada sāksies vēlēšanu cīniņi, viņi varētu gaidīt brīdi, lai uzsāktu sarunu par ārkārtas stāvokli.

Pat tagad ir iespējams manīt, ka viņš cenšas vadīt valsti no vienas krīzes līdz nākamajai. Un, kad nepieciešams, viņš krīzi rada. Piemēram, mums nav pamata eskalēt situāciju ar Irānu, bet viņš izvēlas to darīt. Ziemeļkoreja ir pamatīga problēma, bet viņš to padara vēl daudz sarežģītāku. Pie šādiem nosacījumiem, lai noturētu cilvēku uzmanību, krīzēm ar laiku Trampa izpildījumā būs jākļūst arvien lielākām.

Atšķirībā no 1933. gada Vācijas ASV mūsdienās ir viena no valstīm, kur vara izkliedēta pa 50 štatiem, tā ir ārkārtīgi decentralizēta. Tam teorētiski nevajadzētu šādu scenāriju ierobežot?

Es ceru, ka jums ir taisnība, bet ļaujiet izcelt divus apsvērumus. Pirmkārt, Vācija 1933. gadā arī bija federāla valsts un tieši ārkārtas stāvokļa izziņošana bija savā ziņā aizsākums, kas noveda pie centralizētas pārvaldes. Otrkārt, amerikāņiem šajā jautājumā nav spožas pieredzes. Pēc 11. septembra terorakta amerikāņi bija gatavi atteikties no vairākām brīvībām, kā arī uzsākt karu pret valsti, kurai pašai nebija nekāda sakara ar terorakta organizēšanu. Jautājums, vai mēs no šīs pieredzes esam ko mācījušies.

Viena no briesmīgām terorisma problēmām ir tā, ka tā var būt sava veida politikas forma. Jautājums, vai mēs to esam pieņēmuši un apzināmies.

Kā ir ar vēsturniekiem un politologiem? Tie pēdējos gados arvien biežāk, runājot par Krieviju, bet tagad arī ASV, izmanto Hitlera, fašisma un Otrā pasaules kara salīdzinājumus. Vai savā veidā tā netiek nonivelēta un vienkāršota Hitlera un Staļina pastrādāto noziegumu traģēdija?

Tā atsevišķos gadījumos var notikt. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kā cilvēki šos salīdzinājumus veido. Savā grāmatā "On Tyranny" ("Par Tirāniju") cenšos amerikāņiem izskaidrot, kas ir iespējams. Fašisma un komunisma piemēri palīdz labāk izprast, kas un kādos apstākļos bija iespējams. Varētu gadīties, ka tas ir būtiskāk ASV, kur mēs atšķirībā no Latvijas neesam iepriekš okupēti. Ideja nav pateikt, ka pašreiz norisinās kāda 1933., 1940. vai 1948. gada analoģija, ideja ir izskaidrot, uz ko ir spējīgs režīms un kā tas darbojas.

Mums šie mehānismi ir jāizprot, lai nepieļautu to atkārtošanos mūsdienās. Briesmas var nākt arī no otras puses, kad kāds paziņo, ka kādi notikumi nelīdzinās vēsturē jau piedzīvotajam, tāpēc uztraukumam nav pamata. Es cenšos vēsturi izmantot kā instrumentu, kas mums ļauj palūkoties uz sabiedriskajiem procesiem, uz politiku.

Mēs arī redzam, kā šo instrumentu var izmantot nelietīgi – Krievija okupācijas faktu mēdz pavērst pret pašām Baltijas valstīm vai Ukrainu, Latvijas populārākās partijas līderis vispār nespēj atzīt okupācijas faktu. Kurā brīdī vēstures kā instrumenta izmantošana kļūst bīstama?

Tas, ko jūs sakāt, tieši ilustrē, cik svarīga ir vēsture. Jums ir iespēja izteikt apgalvojumu, ka Krievija kļūdās vai Latvijā kāds kļūdās. Kā būtu, ja jūs par vēsturi neko daudz nezinātu, Jums būtu atņemtas iespējas apšaubīt? Vēsture nav tas pats, kas vēsturiskās atmiņas politika, ir jārēķinās, ka notikušo politikā kāds vienmēr izmantos ļaunprātīgi. Putins izmanto vēsturi šausmīgā veidā, lai censtos pateikt, ka Krievija nekad neko sliktu nav izdarījusi.

Uzskatu, ka tikai tad, kad cilvēki labi apzinās savu vēsturi, viņi ir spējīgi izprast, kas notiek mūsdienās. Mēs nevaram apturēt to, ka politiķi vēsturi izmantos nelietīgi, bet, apzinoties vēstures spēku, to ir iespējams izmantot kā pretošanās līdzekli.

Viss, ko es daru ASV, saistīts ar to, ka atgādinu cilvēkiem vēsturi. Nav tādas iespējas, kā vēsturi vienkārši aizmirst. Ja mēs to censtos, ja censtos aizmirst, tas lietas vērstu tikai uz slikto pusi.

Latvijā vēsture, tāpat kā citviet šajā Eiropas reģionā, ir ārkārtīgi traģiska. Pēc jūsu teiktā, vēsturei ir jābūt politiskai un ar vēsturisko atmiņu, bet tas Latvijas gadījumā nozīmētu bailes no Krievijas. Jūsuprāt, ir racionāli, ka Latviju šī baiļu sajūta nav pametusi?

Jā, noteikti. Redziet, Krievija tikko iejaucās ASV prezidenta vēlēšanu kampaņā, vienkāršojot, Krievija izvēlējās ASV prezidentu. Ja tas var notikt, tad arī citiem cilvēkiem ir pamatoti baidīties. Ir jāuzdod jautājums, kas ir tieši tas, no kā mēs baidāmies. Es domāju, ka militārs uzbrukums, salīdzinot ar citām iespējamām Kremļa darbībām, ir visai maz ticams.

Šķiet, ka 2015. gadā Krievija Ukrainā iemācījās, ka mūsdienās tradicionālās kara metodes ir krietni sarežģītākas nekā propagandas vai hibrīdkara. Krievija kopš tā laika izteikti koncentrējas uz kiberdrošības spēku.

Protams, ja valstī ir bailes un uztraukums, ir absolūti normāli šīs sajūtas pārvērst darbībā. Proti, jādomā, ko Latvija dara, lai padarītu savu valsti drošāku. Ko Latvija dara, lai arī Eiropas Savienību padarītu drošāku?

Vai Latvijai ir pamats bažīties, ka tā, Trampam esot ASV prezidenta amatā, ir mazāk aizsargāta?

Ļaujiet man to pateikt tā – ASV administrācijā nestrādā tikai Tramps viens pats. Jā, viņš ir armijas virspavēlnieks un viņš saka ļoti daudz dažādas lietas. Dažas no tām kļūst par ASV politiku tikai tāpēc, ka viņš tā pasaka, bet citām jomām ar Trampa vārdiem vien nepietiek. Ja es būtu Latvijas vietā, tad mēģinātu uzturēt attiecības ar dažādiem ASV valdības pārstāvjiem.

Diemžēl Trampa kungam vispār necik nerūp Latvijas drošība, nerūp arī Eiropas, viņam pat neinteresē ASV drošība. Ja viss būtu atkarīgs tikai no viņa, tad mēs visi esam nolemti. Par laimi, viss nav atkarīgs tikai no viņa vien. ASV valdībā aizvien ir pārstāvji, kuru attieksme pret Latviju un Eiropu Trampa ievēlēšanas dēļ nav mainījusies.