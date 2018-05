Saistībā ar tramvaju sliežu ceļa rekonstrukcijas darbiem no 15. maija līdz 23. maijam joprojām būs slēgta transportlīdzekļu satiksme Matīsa ielā, 50 metru garā posmā un virzienā no Brīvības ielas. Satiksme nebūs ierobežota tramvajiem, informē Rīgas domē.

Tāpat tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Brīvības ielā pirms krustojuma ar Matīsa ielu. Slēgts būs labais un kreisais pagrieziens no Brīvības ielas uz Matīsa ielu.

Saistībā ar Ata ielas, Augšielas un Vagonu ielas pārbūves darbiem no 14. maija līdz 3. jūnijam tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Vagonu ielas un Pērnavas ielas krustojumā. Savukārt šo pašu remontdarbu dēļ no 14. maija līdz 30. jūnijam tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Augšielas posmā no Augusta Deglava ielas līdz iebrauktuvei Daugavas stadionā.

Visos gadījumos darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu. Tāpat būvniekiem jānodrošina iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minētajā ielas posmā, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Rīgas dome brīdina, ka darbu laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.