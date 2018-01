Pirmdien, 22. janvārī, slēpošanas trasē Kurzemē 31 gadu vecs vīrietis, braucot ar snovborda dēli, krita un traumēja augšdelmu, kā rezultātā tika nogādāts slimnīcā.

Rīgā slimnīcā nogādāti arī vairāki cilvēki, kuri, paslīdot uz ielas vai trepēm, guvuši nopietnas traumas. Cietušie bija gan vīrieši, gan sievietes vecumā no 19 līdz 74 gadiem. Cilvēki guva vēdera un pleca traumas, kā arī kāju lūzumus, turklāt vienā gadījumā tika gūts arī rokas lūzums.

Tāpat vakar mediķi snieguši palīdzību pieciem cilvēkiem, kuri slimnīcā nogādāti ar ķermeņa atdzišanu. Vienā no gadījumiem Zemgalē 88 gadus vecu sievieti, kurai tika konstatēts insults un ķermeņa atdzišana, atrada guļam uz grīdas vēsā telpā. Lai iekļūtu sievietes dzīvesvietā, nācās uzlauzt durvis. Citā gadījumā Rīgas reģionā nekurinātā telpā atrasta 72 gadus veca sieviete, kura dzīvoja viena un sirga ar hroniskām saslimšanām.

Vienlaikus vakar traumas guva arī divi cilvēki, kuri nokrita no augstuma. Zemgalē 55 gadus veca sieviete nokrita no kāpnēm un 1,5 metru kritiena rezultātā viņa tika nogādāta slimnīcā ar aizdomām par muguras skriemeļu bojājumu. Savukārt Rīgas reģionā 46 gadus vecs vīrietis, kāpjot pa kāpnēm, zaudēja līdzsvaru un krita no apmēram trīs metru augstuma. Vīrietis guva galvas traumas un kājas lūzumu un tika nogādāts slimnīcā.

Kopumā aizvadītajā diennaktī NMPD mediķi devušies uz 1325 izsaukumiem, no tiem 201 bija saistīts ar dažāda veida traumām.