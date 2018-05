"Pēdējie trīs gadi mums dod vēsturiski vislabāko ainu. Pēdējos trīs gadus Latvijas iedzīvotāji vidēji statistiski jūtas tik labi, tik laimīgi kā, šķiet, nekad iepriekš," raidījumam norāda sociologs, SKDS direktors Arnis Kaktiņš.

Pēc ekonomiskās krīzes pārvarēšanas laimes rādītāji uzlabojušies no gada uz gadu. Laimes rekords šogad tomēr nav labots, jo pats augstākais laimes līmenis bija fiksēts 2016. gadā, kad sevi par laimīgiem sauca 77% respondentu. Iepriekšējos gadus apmierinātākie cilvēki dzīvoja Rīgā, taču šogad augstākais laimes līmenis ir fiksēts Kurzemē.

Pētījums liecina, ka laimei ir nosacījumi. Laimīgāki jūtas jaunieši. Vecumā no 18 līdz 24 gadiem laimīgi ir 90% respondentu, savukārt cilvēki vecumā no 64 līdz 74 gadiem par laimīgiem sevi sauc tikai 63% gadījumu.

Pētījumā secināts, ka latviski runājošie iedzīvotāji ir laimīgāki nekā krieviski runājošie. Laime ir atkarīga arī no ienākumu līmeņa. No cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem laimīgi ir 66% aptaujas respondentu, bet no tiem, kuru ienākumu līmenis ir pats augstākais, par laimīgiem sevi sauc 84%.

Laime nav vienlīdzīgi sadalīta arī starp dzimumiem. Par laimīgiem sevi sauc 71% vīriešu, bet laimīgu sieviešu ir vairāk - 79%.